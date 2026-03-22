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    首頁 > 新北市

    金山磺港蛻變漁港聚落 新北第20個農村再生社區誕生

    2026/03/22 09:50 記者羅國嘉／新北報導
    磺港社區魚路古道。（磺港社區提供）

    磺港社區魚路古道。（磺港社區提供）

    新北市推動農村再生成果再添一筆，位於「淡海花金農藝」軸線上的金山磺港社區，正式轉型為以「漁港聚落」為特色的農村再生社區，成為全市第20個通過認證的據點。昔日傳統漁村，透過整體規劃與資源整合，逐步蛻變為結合文化、觀光與生態的特色聚落，為北海岸注入嶄新活力。

    農業局指出，磺港社區擁有豐富自然與人文資源，周邊串聯多處景點，包括可遠眺北海岸景致的魚路古道與獅頭山公園，沿途生態多元，並可一覽金山地標燭臺雙嶼。遊客下山後可前往磺港漁港，欣賞漁船進出、品嚐新鮮漁獲，並將「燭臺雙嶼、磺港漁火、水尾泛月」等金山八景盡收眼底，體驗濃厚漁村生活氛圍。此外，當地也設有少見可一邊觀海、一邊泡湯的磺港公共浴室「金銀雙湯」，提供結合海景與溫泉的放鬆體驗。

    文化面向上，磺港延續百年傳統「蹦火仔」磺火捕魚技藝，透過火炬引魚躍出海面的獨特方式，成為全台少見仍持續傳承的漁業文化。每年5月至9月活動期間，海面火光點點的捕魚景象吸引眾多遊客前來觀賞，也成為地方最具代表性的文化亮點之一。

    在農村再生計畫推動下，磺港社區同步改善環境景觀並強化地方特色，運用貝殼及海廢素材打造公共藝術，透過彩繪呈現燭臺雙嶼、蹦火船及青鱗魚等意象，讓街角巷弄化身為述說在地故事的文化場域，不僅提升整體環境品質，也為社區發展注入新動能。

    農業局長諶錫輝表示，市府持續以「由下而上、社區自治」為核心，輔導磺港以漁港文化為基礎，發展兼具生產、生活與生態的多元面向，並結合自然景觀與溫泉資源，打造兼具文化傳承與休閒觀光價值的北海岸新風貌，朝向永續發展邁進。

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