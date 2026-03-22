新北鶯歌國小圖書館變身「小小故宮」！ AI繪本解密陶瓷工藝

新北市鶯歌國小在校內圖書館推出「故宮移動博物館─賞彩瓷」主題展，帶領師生就近展開一場穿越時空的彩瓷藝術探險。（圖由鶯歌國小提供）

新北市鶯歌國小圖書館近期變身成「小小故宮」，由校內閱讀推動教師申請台灣閱讀文化基金會與國立故宮博物院南部院區合作的「移動博物館教具箱」，推出「故宮移動博物館─賞彩瓷」主題展，讓全校師生不用出遠門，下課走進圖書館就能展開一場穿越時空的彩瓷藝術探險；一般民眾若想參觀，可和學校承辦人員聯繫預約。

鶯歌國小表示，展覽內容不只有故宮南院提供的專業教具，更有閱讀推動小組老師們的創意巧思，將深奧的國寶知識轉化為孩子們聽得懂、玩得進去的藝術體驗。

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其中，閱推老師運用AI技術製作專屬「哥窯與弟窯」的故事繪本，再結合校內原有的《我的故宮欣賞書》、《穿越故宮大冒險》等系列共讀書，讓學生親眼看見「蓮花式溫碗」的精緻後，能立刻翻開書本解開工藝密碼，建立對國寶的深刻感觸。

此外，校方也邀請「安達窯」、「新旺集瓷」及「臻麟陶藝」等在陶瓷業者相挺，提供多件精美的陶瓷藝品參展，讓學生發現藝術就在家門口，從素雅的宋代汝窯、經典的青花瓷到華麗的琺瑯彩，讓圖書館成為充滿活力的美感實驗室。

鶯歌國小校長簡聰義表示，藝術不應高不可攀，希望孩子看見，天天接觸的陶瓷不僅是生活用品，更是鶯歌這片土地最璀璨、最值得自豪的文化瑰寶，透過這場校內的彩瓷之旅與跨域活動，引領孩子從閱讀中看見世界，也從生活中讀懂家鄉；展期至4月17日，因校園在上課期間有管制，一般民眾若想參觀，可和學校承辦人員聯繫預約：（02）26793842轉213。

鶯歌國小閱讀推動老師運用AI技術製作陶瓷有關的故事繪本，讓學生在看見陶瓷藝術的精緻處後，能立刻翻開書本，解開工藝密碼。（圖由鶯歌國小提供）

鶯歌國小「故宮移動博物館─賞彩瓷」主題展，展期至4月17日，一般民眾若想參觀，可和學校承辦人員聯繫預約。（圖由鶯歌國小提供）

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