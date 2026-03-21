賴清德拋核二核三重啟議題 新北核電廠選區藍議員：應提核廢處置方案

新北市有核一、核二2座核電廠，其中核二廠（見圖）位在新北市萬里區。（記者黃子暘攝）

總統賴清德今（21）日提及，核二、核三廠具備重啟運轉條件，台灣電力公司已在準備重啟的程序當中，約於本月底把重啟計畫送核安會審議。對此，新北市泛藍市議員團體「新藍圖連線」批評，民進黨能源政策毫無誠信，前後自相打臉，也是對長期配合國家政策、承擔核電風險的地方居民最嚴重的輕視；核二位在新北市萬里區，他們點名呼籲民進黨新北市長參選人蘇巧慧表態，也要求中央提出核廢料最終處置方案。蘇巧慧競辦暫無回應。

「新藍圖連線」指出，民進黨若要重啟核能，先承認「非核家園」政策錯誤並向國人道歉，應優先保障核電廠周邊居民權益，落實實質補償，且要制定透明且受監督的長期電力規劃，杜絕選舉導向的能源髮夾彎。

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新北市議員陳偉杰、白珮茹選區內均有核電廠。陳偉杰表示，民進黨長期把非核家園當神主牌、散播「恐核情緒」，讓北海岸居民生活在不必要的恐慌中，發現電力缺口補不起來後，民進黨打算輕描淡寫地重啟，「這不是能源選擇的問題，這是政治誠信的破產」，要求綠營先為誤導向鄉親公開道歉，並具體說明核廢料最終處置方案。

白珮茹說，產業界早已多次預警缺電風險，民進黨卻始終充耳不聞，直到AI浪潮來襲、電力供應難以為繼，才想讓核能「借殼上市」，試問民進黨過去說核電危險、不環保，「難道換了個總統，科學數據就變了嗎？」中央應拿出數據與在地溝通，而非閉門政治算計，忽視北海岸鄉親長期犧牲與訴求。

新北市議員呂家愷批評，民進黨能源規劃完全失敗，能源政策被綠營當政治籌碼，過去8年盲目推動不穩定的綠能，使電價上漲、跳電頻傳，態度大轉彎形同證明當年口號是為了勝選編的謊言，政府應停止政治操作，還給台灣一個穩定、低碳、且具誠信的能源藍圖。

對此，蘇巧慧競辦暫無回應。

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