台灣好行觀光巴士司機涉毒駕 客運業者：將不定期抽檢駕駛尿液

「台灣好行」新北觀光巴士在瑞芳車站附近與貨車擦撞，司機涉毒駕被送辦，客運業者表示已解聘。（記者盧賢秀翻攝）

1輛往返新北九份金瓜石與台北市區的「台灣好行」新北市觀光巴士，上月20日搭載10多名乘客，周姓駕駛在瑞芳車站附近發生擦撞，警方發現駕駛神情異常，檢測安非他命呈陽性反應，涉嫌毒駕被逮捕，警方訊後依毒品危害防制條例送辦。客運業者表示，駕駛當天已遭解聘，未來將不定期抽檢駕駛尿液，避免類似事件發生

據指出，上月20日上午8時20分，周男（42歲）駕駛「台灣好行」大客車在瑞芳區明燈路3段時，與廖男（75歲）駕駛的租賃小貨車發生擦撞，現場無人員受傷，但大巴後照鏡外殼掉漆、鏡面碎裂。經警方實施酒測及毒品唾液快篩，周員酒測值為零，但毒品快篩呈現陽性反應。

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客運業者指出，周姓駕駛錄用前，請該員檢附個人良民證資料「查無犯罪紀錄」，公司每年對駕駛定期、不定期抽查毒品的尿液檢驗，周員上次體檢於去年5月22日，最近2次尿液毒品檢驗時間2024年9月5日、2025年9月1日，檢驗結果都沒有毒品反應。

客運業者表示，當天就解雇周員，也將體檢及尿液檢驗報告提供給警方及主管機關並全力配合警方調查。同時將採購檢驗毒品的快篩試劑，不定期對駕駛抽查，並加強其健康管理及尿液檢驗，以避免類似事件再次發生。

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