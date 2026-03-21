超地獄！盜版樂高天安門、戰車齊聚中國賣場 網驚喊：六四？

有網友分享中國上海一家玩具店的陳列，在天安門模型隔壁擺戰車。（圖擷取自@komaken3社群平台「X」）

中國視六四天安門相關用詞、表情符號為禁語，日前有網友在逛上海的玩具店時，發現盜版樂高天安門廣場隔壁，擺放的正是盜版樂高戰車，他看到這樣的組合不禁笑出來，並與網友分享。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Komaken」的日本網友，發文貼出玩具店陳列的盜版樂高模型，左邊是天安門廣場款式，右邊為戰車款式，這樣的擺放方式容易讓人聯想到1989年6月4日的「六四天安門事件」，讓他忍不住笑了。

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該貼文觀看次數破21萬人次，網友留言「天安門事件組合」、「如果還有一個拿著超市購物袋的老人模型就確定指天安門事件」、「顯然是惡意的」、「這就是上海人」、「店員可能根本不知情才會這樣擺」。也有網友提到，樂高曾聲明，秉持和平理念，除了《星際大戰》等虛構作品除外，不會出戰爭相關的樂高積木。

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