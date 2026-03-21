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    首頁 > 新北市

    李四川談新北大巨蛋選址 戴瑋姍轟不及格：曝露對市政無知

    2026/03/21 19:58 記者黃子暘／新北報導
    國民黨籍新北市長參選人李四川今（21日）談到新北大巨蛋，議員戴瑋姍批評對市政無知。（記者黃子暘攝）

    國民黨籍新北市長參選人李四川今（21日）談到新北大巨蛋，議員戴瑋姍批評對市政無知。（記者黃子暘攝）

    國民黨籍新北市長參選人李四川今（21日）被問到新北大巨蛋表示，大巨蛋選址最好有大眾運輸通過，例如有「捷運啦、高鐵啦」會更便於人潮疏通。新北市議員戴瑋姍批評，李四川曝露出對新北市政的無知，現存2項候選都沒有高鐵站，唯一有高鐵站的行政區選址板樹體育館早就出局，先前還弄錯板橋車站外觀，根本不及格。

    對此，李四川競選辦公室暫無回應。

    新北市大巨蛋選址目前僅剩樹林機五、淡海二期2處候選，市府預計今年中公布選址。

    戴瑋姍指出，李四川說新北大巨蛋選址可參考台北大巨蛋，考量遠離住宅區、在市區、有捷運或高鐵的3個條件，卻是暴露李四川對新北大巨蛋的2個無知。

    戴瑋姍說，其一是李四川不知新北大巨蛋選址早就從6處縮減到2處，僅存樹林機五、淡海二期2項候選，2者都沒有高鐵站；其二，是李四川不知板橋早就被評估不可能建新北大巨蛋，全新北擁有高鐵捷運的只有板橋，但板樹體育館早就出局，副市長劉和然也曾說過，板橋第一與第二體育場因腹地、停車空間不足等因素不適合。

    「可見得李四川顯然離開新北太久，根本還在用台北的思維，思考新北的市政」，戴瑋姍批評，李四川對新北市政的熟悉度表現，只能說是不及格。

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