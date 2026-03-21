新北推薦中和3座共融公園 享受「森林派對」

中和自強公園遊戲場域設有木棧平台、滑索設施。（新北市景觀處提供）

為呼應全球生態永續趨勢，新北市綠美化環境景觀處長林俊德指出，市府近年推動結合自然意象與友善設計的特色共融公園，打造出城市裡的「森林派對」，人口稠密的中和區便有3座具代表性的森林系共融公園，分別是自強公園、嘉穗公園與錦和運動公園，適合闔家同遊體驗都市叢林中的公園綠意，共融設計也提供不同年齡層的孩子快樂分享遊戲的環境。

景觀處介紹，自強公園在中和莒光路上，以「都市森林覓徑」為設計主軸，運用自然建材建置，遊戲場域設有木棧平台、滑索設施，也有明確分齡動線，孩童可依不同身形及體能在自然中尋找樂趣，學齡孩童也可挑戰攀爬網與滑索吊橋等高架設施。

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景觀處指出，於中和四十張的嘉穗公園以地形與多層次綠帶圍塑出遊戲場域，園區以「城市森林健身房」為概念，設置木製坡面滑梯、攀爬坡道與林下沙坑，鼓勵孩子在自然地形中挑戰肢體協調與體能發展；環狀步道與多點出入口設計，讓陪伴的大人能輕鬆觀看與參與。

景觀處表示，鄰近錦和高中的錦和運動公園是新北少數結合大型活動草地與共融遊戲場的綠地之一，園內遊具以原木材質與自然色系為主，包含沙坑、滑梯、網繩攀爬區與自然通道，搭配寬闊綠地與林蔭座椅區，也是家庭假日野餐的好去處。

景觀處補充，新北市改善完成的特色共融或全齡公園數量已達255座，市府將持續改善公園成為老少咸宜及多元友善的遊憩空間，最新公園資訊可查詢景觀處「來新北玩公園」網站。

中和嘉穗公園以「城市森林健身房」為概念設計。（新北市景觀處提供）

中和錦和運動公園有寬闊綠地與沙坑遊戲場。（新北市景觀處提供）

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