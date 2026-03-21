世界森林日新北議員張錦豪送苗木換發票 推廣綠化兼做公益

新北市議員張錦豪在水返腳公園辦發票兌換苗木。（記者盧賢秀攝）

今天為世界森林日（International Day of Forests），為提升民眾了解森林及樹木的重要性，新北市議員張錦豪今天準備了1500株的七里香與鵝掌藤等苗木，在新北市汐止區水返腳公園分送給民眾，只要1張發票就可換1株苗木，不只推廣綠化植栽，還能用募得的發票做公益。

新北市議員張錦豪表示，森林是自然淨化空氣的系統，此次趁著世界森林日，特別準備1500株常見、容易照顧的七里香、鵝掌藤等盆栽讓民眾換取，一方面進行推廣世界森林日，也能有效的綠化市容。

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另也結合公益活動，民眾捐贈今年的統一發票給公益團體，1張發票就可以兌換1株盆栽，每人限換3株，至少能讓5百名民眾能夠綠化住所，讓民眾一起用行動愛護地球、支持公益！

張錦豪說，為了環保，現場未提供塑膠袋，民眾都自備環保袋，活動所得發票將全數捐贈公益團體。現場排隊民眾非常熱絡，還有一些多帶了很多發票，要捐贈給公益團體，響應此次的公益活動。

明天政論節目主持人李正皓及台北市議員參選人馬郁雯和張錦豪，10點在水返腳八園舉辦「台派見面會」，並到忠順廟參拜、中正市場掃街。

新北市議員張錦豪在水返腳公園送苗木，綠美化家園又做公益。（記者盧賢秀攝）

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