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    首頁 > 新北市

    新北市長選舉育兒政見交鋒 李四川：若當選評估推動免費營養午餐

    2026/03/21 12:20 記者黃子暘／新北報導
    國民黨籍新北市長參選人李四川今（21）日出席全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮，席間受訪。（記者黃子暘攝）

    國民黨籍新北市長參選人李四川今（21）日出席全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮，席間受訪。（記者黃子暘攝）

    新北市長選戰中，藍綠在育兒政見上持續交鋒。國民黨籍新北市長參選人李四川今（21）日出席全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮，席間受訪，被問及民進黨立委暨黨籍參選人蘇巧慧已拋出免費營養午餐政見，是否跟進？李四川回應，台北市免費營養午餐是經過好幾年的評估，才建議台北市長蔣萬安實施，年底若當選，一定會經過詳細評估，如可行，會來推動。

    國民黨在這屆九合一選舉中，部分縣市首長提名參選人是現任立委，如立委吳宗憲、柯志恩、謝龍介等，現場媒體提問，李四川會如何建議相關參選人？李四川回應，他已經說得很清楚，他就是活在當下，現在是什麼角色，就做好這個角色的工作，對於別人的狀況，只要對方把角色扮演好，做出什麼選擇，他不會評論。

    另外，被問及民進黨台北市議員洪健益傳出在節目訪談自稱與蘇巧慧不熟、評論李四川做事能力不錯，李四川回應，「我想，謝謝啦」，不管在台北縣或新北市、高雄市、台北市、他不分藍綠，原則上該做的、對市民有利的，都會去做。

    李四川也表示，很高興參加國小籃球錦標賽活動，市議員劉哲彰從2018年起擔任會長就極力推動國小籃球培育，培養孩子逐漸成為國家重要選手。

    國民黨籍新北市長參選人李四川今（21）日出席全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮，席間受訪。（記者黃子暘攝）

    國民黨籍新北市長參選人李四川今（21）日出席全國國民小學籃球錦標賽開幕典禮，席間受訪。（記者黃子暘攝）

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