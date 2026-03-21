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    首頁 > 新北市

    中和印刷工廠深夜大火！延燒波及3工廠

    2026/03/21 06:14 記者鄭景議／新北報導
    新北市中和區立德街52巷一處工廠昨日深夜發生大火。（記者鄭景議翻攝）

    新北市中和區立德街52巷一處工廠昨日深夜發生大火。（記者鄭景議翻攝）

    新北市中和區立德街52巷一處工廠昨日深夜發生大火，1棟3層樓的印刷工廠3樓於晚間23時14分許突然起火，由於現場存放大量印刷材料，火勢迅速蔓延並波及鄰近共3間工廠，燃燒面積約200平方公尺。新北市消防局出動48車95人全力灌救，火勢於今日凌晨0時59分全數撲滅，所幸並未造成人員傷亡。

    新北市消防局調查，昨日深夜接獲報案後，立即調派大批人車趕往立德街52巷15號救援。消防人員抵達現場時，發現起火點位於印刷工廠的3樓，由於建築物緊鄰，火舌一度向兩側延燒。救災人員隨即佈線展開防護攔截，並於今日凌晨0時2分成功控制火勢，防止災害範圍繼續擴大。

    在警消人員持續灌救與排煙作業下，現場殘火於今日凌晨0時59分徹底熄滅。消防人員進入火場進行多輪搜索，確認3間受災工廠內均無人員受困或受傷。初步清查，火警造成的燃燒面積總計約200平方公尺，印刷設備與成品受損嚴重。

    警方與消防單位隨後在現場進行初步採證，針對這起深夜火警的詳細起火原因，目前正由火災調查科人員深入釐清。

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