1天當2天跑！ 李四川拚選戰 土地公生連跑4宮廟

國民黨新北市長參選人李四川走訪金山慈護宮「千歲咖啡」。（擷取自李四川臉書）

國民黨新北市長參選人李四川，上週才獲得國民黨徵召，除用最快時間組織競選團隊，也展開密集拜訪行程，今天土地公生，他一早就到中和的烘爐地南山福德宮參拜，上午再到中和大廟廣濟宮、福和宮祈福，中午緊接著到金山慈護宮，行程滿滿，要把一天當兩天用。

「活到老，心不老」李四川晚上在臉書PO文表示，今天去了金山慈護宮附近的「千歲咖啡」，幾位一起經營的長輩號稱加起來上千歲了，了不起，更讓他佩服的是，這幾位大哥都靠真本事拿到了咖啡證照，「活的健康，活的自在，比什麼都重要」。

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金山慈護宮社區照顧關懷據點秘書長曾碧霞表示，金山的高齡民眾比例高，超過65歲長者有4026人，占比19.8%，因此慈護宮成立社區照顧關懷據點和銀髮俱樂部，提供銀髮長輩健康促進、多元學習和老人共餐。

李四川不僅公開行程滿滿，其間還穿插許多的私下拜訪，多為他在台北縣和新北市副市長任內，結識的老朋友與在地意見領袖，聽取大家的建議，幕僚指出，李四川初期拜會，遇到許多里長都會提到當年李四川所協助的地方建設，如今李四川出來選市長，大家幫忙輔選義不容辭，令川伯感到很窩心，也對選情更有信心。

國民黨新北市長參選人李四川走訪金山慈護宮「千歲咖啡」。（擷取自李四川臉書）

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