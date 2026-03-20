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    首頁 > 新北市

    彰化、新竹、宜蘭3縣恐由藍轉綠？黃國昌：是憂心不是唱衰

    2026/03/20 21:55 記者翁聿煌／新北報導
    民眾黨主席黃國昌（左）承諾，新北市長藍白只會有一組人參選。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（左）承諾，新北市長藍白只會有一組人參選。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌20日晚間接受網路媒體專訪，針對前主席柯文哲日前宣稱國民黨2026可能會有彰化、新竹和宜蘭3個縣由藍變綠，黃國昌認為，他也認為彰、竹、宜3縣是重中之重，但柯P和他並非唱衰，而是憂心可能被民進黨拿走，對於他自己參選新北市，藍白事先已訂好遊戲規則，他相信「藍白最後只會有一組人參選」。

    黃國昌再次說明民眾黨對軍購特別預算的立場，他指出，民進黨今年的國防預算已經達到9458億元，高達GDP的3.3%，現在又希望再編列1.25兆的軍購特別預算，但是內容只有2張A4紙，完全沒說要買什麼武器。

    黃國昌說，上次去美國問及此事，美國人說必須尊重國會職權，通過後才能公布，台灣同樣是民主國家，美國人也應該尊重台灣的國會，要有明確的項目和預算，國會才能通過，不能要買什麼都不知道。

    對於新北市長選舉，黃國昌否認他在消極參選，他表示，民眾黨沒有國民黨在新北市長期執政，培養出綿密的基層組織，但是民眾黨有自己的策略和節奏，民眾黨不會自我放棄，民進黨和側翼一直在設法挑撥離間、見縫插針，希望看到藍白兩組人參選，讓民進黨漁翁得利，他會和李四川有一場君子之爭，如果最後不是他出線，他也會全力輔選。

    對於3月26日柯文哲的貪瀆案一審宣判，黃國昌說，民眾黨已經做好準備，他以法律專業判斷，柯文哲應該無罪，但對實際宣判結果，他並沒有十足的信心，無論如何，當天結果出來，柯文哲與他會先開會，再對結果舉行國際記者會表示意見。

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