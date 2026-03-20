侯友宜澳洲行談大巨蛋 議會民進黨團批「口水孵蛋」

新北大巨蛋選址受矚。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜近日出訪澳洲，行程中交流運動場館設計，喊出新北大巨蛋選址今年中就會拍板。市議會民進黨團總召陳永福等幹部今（20日）批評，侯友宜每每出訪都是為了大巨蛋選址做規劃，從2024年喊出構想至今已邁入2026年，還停留在選址階段，極不負責任，簡直是「口水孵蛋」。

體育局回應，市府已說明今年中公布選址，均按照預定的計劃跟期程推進，大巨蛋建設攸關區域未來數十年的發展，市府會謹慎評估以後再對外宣布。

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陳永福、副召李倩萍表示，大巨蛋選址公布日期一變再變，每次被問到進度就推說還在評估，「拖字訣」明顯是為了政治操作，市民看到的只有市長在螢光幕前畫大餅；侯友宜任期僅剩約10個月，選址仍未確定，令人難以接受，這項粗估超過600億元的建設，牽涉龐大財政與長期營運責任，但整體期程與規劃顯得過於倉促，恐是將重大風險留給下一任市長承擔。

幹事長周雅玲、書記長李宇翔則批評，此建設原本是侯友宜用來為副市長劉和然接班之路，哄抬聲量的工具，但「擠牙膏」擠到現在，市長參選人已換成台北市前副市長李四川，在市長最後倒數才要提出重大建設，實在是不負責任，而新北小巨蛋則是2度流標慘不忍睹，呼籲侯友宜不要再「口水孵蛋」，尤其因為中東戰爭，建築原物料節節高漲，擠牙膏選址只會讓大巨蛋花費更高的興建成本。

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