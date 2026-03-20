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    首頁 > 新北市

    4/4日兒童節普天「童」慶！ 野柳地質公園免費入園

    2026/03/20 15:58 記者俞肇福／新北報導
    歡慶4月4日兒童節，新北市萬里區野柳地質公園推出「2026好野！童樂石光」兒童節活動，12歲（含）以下兒童可享免費入園（民國103年4月4日〈含〉後出生者）。（圖為交通部觀光署北觀處提供）

    歡慶4月4日兒童節，新北市萬里區野柳地質公園推出「2026好野！童樂石光」兒童節活動，12歲（含）以下兒童可享免費入園（民國103年4月4日〈含〉後出生者）。（圖為交通部觀光署北觀處提供）

    新北市萬里區野柳地質公園以鬼斧神工的奇岩怪石聞名國際，除了令人驚嘆的地質景觀外，更擁有豐富多樣的自然生態資源。為了歡慶兒童節，野柳地質公園舉辦「2026好野！童樂石光」兒童節活動，當天12歲（含）以下兒童可享免費入園（民國103年4月4日〈含〉後出生者）。更多活動詳情，請至野柳地質公園官方網站社群粉絲專頁查詢。

    交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處代理處長吳建志表示，「2026好野！童樂石光」兒童節活動，園區規劃豐富多元的體驗內容，包括不同主題的闖關遊戲、國際童玩體驗、漂流木彩繪DIY，讓國內外孩童都能輕鬆參與。孩子們將透過互動遊戲認識海洋廢棄物、極端氣候、海洋污染與減碳行動等議題，進而思考自身在永續行動中的角色，培養環境保護的責任感與行動力。

    此外，野柳地質公園內的女王頭備受遊客喜愛，4月4日兒童節當天，女王頭人偶、俏皮公主人偶與可愛蕈狀岩人偶們現身園區，帶來充滿歡樂的人偶互動時光，引領大小朋友一同進入氣候冒險旅程，讓孩子們在輕鬆歡樂的氛圍中，學習如何從自己做起，實踐守護地球、珍惜資源的行動。

    吳建志指出，「2026好野！童樂石光」兒童節活動將於10時至16時舉行，活動當天12歲（含）以下兒童可享免費入園（民國103年4月4日〈含〉後出生者）。歡迎親子在專屬兒童節日裡，一同走進野柳地質公園，透過遊戲認識氣候變遷議題，在歡笑與探索中種下守護地球的種子。

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