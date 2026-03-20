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    首頁 > 新北市

    樹林住宅大盜偷300萬財物 帶黃金、古幣逃亡4天花掉逾20萬

    2026/03/20 14:20 記者吳仁捷／新北報導
    新北市樹林近來出現一名住宅大盜，潛入住宅偷走340萬餘元現金、首飾及黃金，取回贓物，警方查獲居無定所的李嫌，持續追查犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林近來出現一名住宅大盜，潛入住宅偷走340萬餘元現金、首飾及黃金，取回贓物，警方查獲居無定所的李嫌，持續追查犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蕭姓男子報案樹林住處大批黃金、玉飾、古幣、40餘萬元現金遭竊，共損失344萬元，樹林警方獲報，專案小組過濾監視器、比對，鎖定李姓慣竊涉重嫌，一路追至台北市，逮捕住宅大盜歸案，但身上42萬元現金，只剩下20餘萬元，短短4天花掉20餘萬元，染毒的竊嫌辯稱都拿去吃喝，警方研判買毒、取樂，加上李嫌犯案多起，持續追查其餘犯行。

    樹林地區近來一名住宅大盜肆虐，一月份傳出一處民宅遭侵入偷竊筆電後，警方如臨大敵，鎖定嫌犯特徵追緝，但嫌犯居無定所，增加查緝難度。

    無獨有偶，14日警方再獲報，中華路一處老舊公寓再遭宵小侵入行竊，屋內財物遭翻動，損失黃金、珠寶首飾、古幣、40餘萬元現金、外幣及提款卡，由於被害人把密碼寫在卡片上，也遭小偷盜領；被害人前一晚應酬，借宿友人住家，返家赫見遭翻箱倒櫃，遭宵小上門，也看見手機傳來取款訊息，赫見遭盜領12萬元，損失達344萬餘元。

    樹林警方獲報，組成專案小組，調閱案發地點、周邊監視器影像，綜合跡證分析比對，鎖定45歲李姓毒蟲涉案；另比對發現，李嫌也涉及1月樹林地區的住宅竊案，專案小組一路追查，發現他居無定所，但藏身台北市一帶，持拘票、搜索票，18日晚間拘提李嫌到案。

    李嫌落網時，把偷來的黃金、珠寶、古幣及外幣帶在身上，來不及變賣，但身上42萬餘元現金，花得只剩20餘萬元，全案詢後依加重竊盜罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，但獲得交保，警方將持續擴大清查其是否涉及其他刑案。

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    新北市樹林近來出現一名住宅大盜，潛入住宅偷走340萬餘元現金、首飾及黃金，取回贓物，警方查獲居無定所的李嫌，持續追查犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林近來出現一名住宅大盜，潛入住宅偷走340萬餘元現金、首飾及黃金，取回贓物，警方查獲居無定所的李嫌，持續追查犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林近來出現一名住宅大盜，潛入住宅偷走340萬餘元現金、首飾及黃金，取回贓物，警方查獲居無定所的李嫌，持續追查犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林近來出現一名住宅大盜，潛入住宅偷走340萬餘元現金、首飾及黃金，取回贓物，警方查獲居無定所的李嫌，持續追查犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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