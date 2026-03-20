黃國昌淡水競選看板掛回 網友樂喊「要選到底喔」

黃國昌把握今日土地公誕辰的機會走基層，透過粉專分享自己前往中和參拜。（翻攝黃國昌粉專）

新北市長選戰是否可能「藍白合」受矚，民眾黨新北市長參選人黃國昌日前被民眾發現，高掛淡水中山路公寓外牆的競選布條突然消失，此事一度引發輿論質疑黃國昌是否退選，黃對此駁斥為媒體惡意解讀，並澄清為因風大、安全考量而暫時撤下。今（20）日，有Threads網友發現黃國昌這面看板又重新上架了，便拍照PO文分享，其他網友們則見圖樂喊「要選到底喔」。

Threads原PO貼出黃國昌淡水看板照片，也寫道「到底新北市長會不會選到底呢？」問題引發討論，部分網友齊喊黃國昌一定要選到底；還有網友笑稱，日前以牛肉麵為賭注，打賭黃國昌選到底的媒體人邱明玉應該會感到欣慰。

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不過國民黨中央18日才釋出「藍白官宣了」2026年中國國民黨與台灣民眾黨聯合治理暨地方選舉合作協議，黃國昌看板重新上架，有網友見圖不禁好奇，藍白是否又失和？

黃國昌是否參選到底各界關注，輿論認為其公開行程不若藍綠參選人密集；新北市有約80萬位雲林人旅居，龐大規模使新北市雲林同鄉會成為新北選戰兵家必爭之地，14日情人節當日，同鄉會舉行團拜，民進黨市長參選人蘇巧慧、李四川各搬出副總統蕭美琴、新北市長侯友宜大咖到場助陣輔選，唯獨黃國昌選擇待在「生命中最重要的人」身邊，面對選戰的態度差異也引發議論。

不過，黃國昌把握今日土地公誕辰的機會走基層，透過粉專分享自己前往中和參拜，此行程並未事先在民眾黨新北市黨部媒體框發布採訪通知。

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