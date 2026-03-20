新北新莊驚傳工安意外！工人遭斷裂鋼筋擊中命危

新北市新莊一處工地今天上午驚傳工安意外，一名工人遭數噸重H型鋼樑擊中，當場失去生命徵象。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊新北大道一處工地今天上午驚傳工安意外，一名王姓工人施作期間，遭工地斷裂後彈出的H型鋼筋擊中身軀，當場濺血，消防員趕抵救人，發現患者失去生命徵象，到院後仍在急救，新北市勞檢處獲報趕抵，勒令停工釐清事發原因，業主若有違失，將移送新北地檢署偵辦。

新北市119、110今天上午10時許獲報，新莊區新北大道三段一處工地地下樓層施作場發生工安意外，警方、消防到場，發現現場為59歲王姓工人遭工地內斷裂彈出之H型固定鋼筋擊中身體。消防救護人員到場時，傷者已無生命跡象，隨即送醫搶救中，但並不樂觀。

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警方到場後，已拉設封鎖線進行現場管制，並完成初步採證及調查作業，後續將針對現場負責人及相關人員製作筆錄，積極釐清事故發生原因及責任歸屬；另本案已通報新北市政府勞工局勞動檢查處，依法進行後續調查與處置。

新莊分局呼籲，各工地作業應確實遵守相關安全規範，落實施工環境防護措施及個人安全裝備，確保作業人員生命安全，避免類似工安事故再次發生。

新北市新莊一處工地今天上午驚傳工安意外，一名工人遭數噸重H型鋼樑擊中，當場失去生命徵象。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊一處工地今天上午驚傳工安意外，一名工人遭數噸重H型鋼樑擊中，當場失去生命徵象。（記者吳仁捷翻攝）

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