不只「校校有公托」 李四川提雙北公托資源共享

國民黨新北市長參選人李四川表示，將來不只要校校有公托，還會與台北市共享公托資源。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川20日前往中和廣濟宮與福和宮參拜，被問到「校校有公托」政見時表示，為了讓年輕人敢生小孩，一定要有足夠的公共托育中心，同時他也和台北市長蔣萬安提過，在雙北市連接的行政區，讓彼此的公共托育中心能互通有無，獲蔣萬安認同。

才剛卸任台北市副市長的李四川，首度公開接受媒體聯訪就展現與台北市蔣萬安雙北聯合選舉的態勢。他指出，現在年輕人都是雙薪家庭不敢生小孩，因為怕沒人照顧，所以他主張當選後，要讓新北市的學校「校校有公托」，同時像是新北市新店與台北市的文山區、景美相鄰，彼此的公托資源也可以相互支援。

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李四川說，新北市從他2011年當副市長，首間公托就是他在汐止找地點設置，朱立倫任內共設置60多所，侯友宜任內增加至130多所，他覺得活動中心和學校是最適合的設置地點，因此在少子化趨勢下，學校的閒置空間增加，他當選後會把這些閒置空間充份運用。

李四川也被問到怎麼看蘇巧慧說已在新北跑500天，李四川表示，他自己的人生態度就是「活在當下」，所以他在台北市先把輝達總部土地解決後才來新北市參選市長，蘇巧慧可能因為是立委，所以起步很快，她當立委6年就參選新北市長，尊重她的選擇。

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