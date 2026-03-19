「美女刺客」陳岱吟獲贈台灣隊「歐告」娃娃 盼初選出線

資深棒球迷、立委李坤城（右）準備台灣隊吉祥物「歐告」娃娃送給陳岱吟（左），希望她帶著忠誠的台灣精神向前衝。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員初選民調將於3月23日起進行，在第3選區（新莊區）呈現「5搶4」局面，初選參選人陳岱吟為拚出線，今啟動「守護家鄉 走遍新莊」車隊掃街，上午先邀請前基隆市長林右昌，下午再找來立委李坤城助選；資深棒球迷李坤城特地準備去年版的台灣隊吉祥物「歐告」娃娃送給陳岱吟，象徵她是最在地的候選人，也是選民的好友，帶著忠誠的台灣精神一起向前衝。

李坤城表示，他算是陳岱吟的師兄，從前行政院長游錫堃、前交通部長林佳龍，以及林右昌辦公室的幕僚工作，陳岱吟都很認真，在組織活動、文宣、溝通協調等方面都參與、協助很多，她這次有機會參選新莊議員，一定鼎力相助，馬上就要電話民調了，希望大家一起支持岱吟，希望她的年輕、創意跟願景，能接棒確定不參選連任的新北市議員鍾宏仁，將來中央、地方可以連成一線，一同服務。

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陳岱吟接連的拜票行程，聲音明顯沙啞，下週就要民調初選，她坦言，心情上，愈到最後一刻，「說真的愈緊張」，但「前老闆」林右昌、師兄李坤城皆特地陪她車掃、不斷加油打氣，給她相當大的強心針，像今早車掃，林右昌仍指點她很多眉角，像分析其他地方的選情，教她運用到新莊，如同長輩照顧小孩的感覺，在初選階段給她很大的鼓勵。

民進黨新北市議員第3選區預計提名4席，鍾宏仁不再參選，現任議員林秉宥、翁震州爭取連任，另有陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁，以及立委吳思瑤的子弟兵吳奕萱共同競爭。

市議員參選人陳岱吟（左）為拚出線，今午找立委李坤城（右）車掃助選。（記者黃政嘉攝）

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