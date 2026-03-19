李四川競辦嗆蘇巧慧「滿腦子想市長選舉」！周軒：不夠大氣

新北市長參選人李四川。（資料照）

新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川的競選辦公室今指出，民進黨立委暨市長參選人蘇巧慧喊出已跑選舉500多天，批評蘇巧慧剛選完立委就想選市長，而李四川20年前就開始走遍台北縣、新北市。對此，政治工作者周軒表示，「川伯」這種回應實在不夠大氣。

周軒在臉書發文表示，李四川競辦發稿嗆蘇巧慧剛選上立委就想選新北市長，還說李四川「台北縣時期到新北市，從工務局到副市長，將近20年前就開始走遍台北縣、新北市，為人民服務與拚建設，這對於李四川來說，是本分、責任與義務，從不需要掛在嘴上」。

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周軒認為，川伯這種回應實在不夠大氣，李四川說蘇巧慧跑500天是剛選上立委就想選新北市長，自己已經服務新北市20年從來不需要掛在嘴上，「那請問同樣邏輯，你是20年前就想選新北市長嗎？如果不需要掛在嘴上，那，你今天在回應什麼呢？」並大酸李四川的AI模擬「瓢蟲巴士」，直呼「服務新北市20年還搞錯板橋車站長什麼樣子，這像話嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「不是說自己不會攻擊對手嗎，李四川現在又在幹嘛」、「AI生成圖片不可恥，可恥的是背景錯了還不知道，更可恥的是車子還弄得這麼醜」、「他也是選上台北市副市長跑來選啊，半斤八兩啦」、「一個大男人，格局只有這樣？ 小家子氣欸」、「他不是烙跑去高雄跟台北市嗎？」、「他們真的很喜歡自己打臉自己」。

眼尖網友發現，該圖背景的「板橋車站」，與真正的板橋車站大相徑庭。（取自李四川臉書）

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