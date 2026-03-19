李四川競辦批當選立委就想選新北市長 蘇巧慧：深耕新北10年

蘇巧慧說，她是第一個提出6大福利政見的參選人，過去也有解決樹林山區自來水接管、推動大漢溪堤外便道、增設鶯歌車站手扶梯、爭取公共借閱權等種種政績。（資料照）

新北市長選戰持續升溫，國民黨籍新北市長參選人李四川競選辦公室今（19）日因應「媒體詢問」，對民進黨立委暨黨籍市長參選人蘇巧慧喊出已跑選舉500多天發起攻擊，批評蘇巧慧剛選完立委就想選市長。蘇巧慧回應，她在新北經營長達10年，加上已經起跑5百多天，跑遍新北29區，所以她也更有充裕時間聽取第一線的需求，提出各種照顧家庭、促進產業和推動市政效能的政見。

蘇巧慧說，她是第一個提出6大福利政見的參選人，過去也有解決樹林山區自來水接管、推動大漢溪堤外便道、增設鶯歌車站手扶梯、爭取公共借閱權等種種政績，據此看來，她是最有能力運用新方法、解決老問題的參選人。

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蘇巧慧說，新北是一個4百多萬人的城市，需要擁有新的觀念、最有活力的新首長，帶領新北來持續和世界各大城市競爭，她會繼續提出政策願景，爭取更多新北市民認同。

對此，民進黨籍新北市議員顏蔚慈質疑道，李四川莫非是在偷罵「前老闆」蔣萬安嗎？顏蔚慈指出，蔣萬安跟蘇巧慧一樣是2016年當選立委，但蔣立委當6年，2021年就去選市長，足見李四川真的是急了，上週六才信誓旦旦說不打負面選戰，今日就用「競選辦公室」的名義攻擊蘇巧慧。

顏蔚慈說，蘇巧慧立委任內長期深耕新北，立委政績屢獲公督盟等單位評鑒肯定，宣布參選以來也積極與市議員討論政見、追蹤新北大小建設，向市民展現她為新北市服務的誠意和努力，「反觀李四川自稱長期住在板橋，卻連板橋車站長什麼樣子都搞錯」，對市政掌握度完全不行。

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