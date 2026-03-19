賣屋爽賺卻惡意脫產 新北男欠稅517萬「提領一空」被管收

法院裁定准予管收後，執行人員解送義務人（左1）前往管收所。（記者劉詠韻翻攝）

新北市30歲陳姓男子前年7月出售五股區房地，未申報繳納房地合一稅，經查除追繳重購退稅款外，另補稅並裁罰，連同滯納金及利息共計517萬餘元。案件移送新北分署後，發現他疑刻意移轉資產規避清償，分署於今年3月10日向新北地方法院聲請管收，並獲裁定准許。

分署調查，陳男於2021年11月出售其名下位於新北市三重區之房地，並於2022年1月重購五股區房地，當時申請適用重購退稅優惠。然而，其於重購未滿5年，即於2024年7月再度出售該五股房地，交易總價為1313萬元，已不符重購退稅適用條件，依法須追繳原退還的稅款。

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經財政部北區國稅局三重及新莊稽徵所查核，除追繳重購退稅額342萬餘元外，另核課房地合一稅118萬餘元，並裁處罰鍰53萬餘元，連同滯納金及利息，總額達517萬餘元。然而，陳男逾期仍未繳納，案件於去年7月移送新北分署執行。

此外，陳男於2024年7月出售五股房地後，履約專戶於同年8月撥入售屋結餘款588萬餘元至其個人帳戶，但他明知應負擔相關稅款，卻於款項入帳當日即全數提領並轉匯至親友帳戶，使自身帳戶餘額歸零。對於資金流向，陳男辯稱用於清償債務，卻無法提出具體證明文件；另在要求其提出清償稅款計畫時，亦表示無力負擔。

新北分署認定，陳男在取得大額售屋款項時，本具備清償能力，卻刻意不履行納稅義務，反而迅速移轉資產，致名下已無可供執行財產，已符合顯有履行義務的可能而不履行及隱匿或處分財產等要件，上週向新北地方法院聲請管收，並經法院裁定准許。

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