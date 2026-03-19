新北新店榮工老舊工廠都更 捐贈社宅56戶、公共停車位

新店榮工老舊工廠聚落推動都更轉型，圖為單元4基地現況。（新北市城鄉局提供）

新北市新店榮工老舊工廠聚落推動都更轉型，全區共6個單元、總面積21.17公頃，其中單元4已提送都更事業計畫及都市計畫細部計畫，將採都市更新重建開發，預計捐贈56戶社會住宅及汽、機車停車位各159席，並提供0.7公頃公園及廣場，留設人行空間，營造人本環境。

城鄉發展局指出，榮工單元4位於寶橋路與寶中路所夾街廓，西側及北側緊鄰新店裕隆城綠湖公園，南側為新店寶高智慧產業園區，面積約2.33公頃，現況主要作廠房及辦公使用，未來採都更重建方式開發。本案明天（20日）起公開展覽，4月13日在新店區大豐社福館5樓禮堂舉辦說明會，公展期滿後進入都市計畫審議階段。

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為結合大眾運輸導向發展（TOD）規劃理念，單元4基地劃設各約0.82公頃土地，供產業及居住使用，盼減少通勤旅次。此外，劃設約0.7公頃土地，作為公園及廣場等休閒遊憩場域，並留設人行空間，形塑人本環境，提升地區生活品質。另為落實居住正義，預計捐贈56戶社會住宅及公共停車位，包含汽、機車各159席，實質回饋地方。

城鄉局表示，新店榮工廠地位於環狀線Y5站周邊，具備TOD發展潛力，市府列為優先轉型地區，全區共劃設6處更新單元，將透過都市計畫變更及都市更新開發，促進土地活化利用，並規劃朝向住宅、商業、產業多元複合使用，增設公園、道路等公共設施，改善都市環境，帶動地區與周邊整體發展。

城鄉局補充，新店榮工地區目前已有3個單元啟動轉型，除了單元4以外，單元5進入開發階段，將提供0.32公頃公園；單元2在都更審議階段，將提供約1.1公頃公園綠地等開放空間，並設立新店第二運動中心，樓地板面積約1萬2000平方公尺，並設置公幼、托老中心等公益設施，樓地板面積共約2774平方公尺。

新店榮工老舊工廠聚落推動都更轉型，單元4將採都更重建，捐贈社會住宅及公共停車位。（新北市城鄉局提供）

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