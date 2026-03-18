淡江大橋風切聲引戰！李四川赴八里會勘 蘇巧慧：議員早已追蹤

民進黨新北市長參選人蘇巧慧指出在地議員鄭宇恩與里長早已關切淡江大橋風切聲問題，3月初即完成會勘並持續追蹤，公路局也已到場了解，不過她也直言「新北的問題，只要有更多人一起關心、一起改善，都是好事，我們都歡迎。」（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川17日赴八里與里長、鄉親座談，針對淡江大橋風切聲擾民問題，前往現場勘查並提出改善方向。不過，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則反批，指出在地議員鄭宇恩與里長早已關切，3月初即完成會勘並持續追蹤，公路局也已到場了解，不過她也直言「新北的問題，只要有更多人一起關心、一起改善，都是好事，我們都歡迎。」

蘇巧慧晚間8點在議員彭佳芸、議員參選人陳俊維等人陪同下，前往蘆洲出席三重里長聯誼會餐會。現場播放「Team Taiwan」歌曲熱情迎接，蘇巧慧也逐桌向里長與里民敬酒致意，頻頻互動寒暄，她現場也獻唱「粉紅超跑」氣氛熱絡。

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對於李四川談淡江大橋風切聲問題，蘇巧慧則反批李四川，在地議員鄭宇恩與里長早已關切，3月初即完成會勘並持續追蹤，公路局也已到場了解，預計4月底完成改善。辦公室也在第一時間向相關單位反映並保持聯繫，「新北的問題，只要有更多人一起關心、一起改善，都是好事，我們都歡迎。」

蘇巧慧表示，自己近期持續在新北各地「跑透透」，大小活動都盡量親力親為參與，希望傾聽更多基層聲音，特別是里長聚會更是重要機會，「剛剛才跑完新店，現在到三重，希望整個新北一起提出更好的意見，讓新北升級。」

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