李四川、劉和然同台三重里長聯誼餐會 互動熱絡共話市政傳承

新北市副市長劉和然肯定市長參選人李四川，指在李當副市長任內，對新北市建設也有很大的貢獻，市政建設是一棒接一棒，持續延續推動，奠定良好基礎，未來相關政策與工程也將順利銜接，確保市政穩定發展。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今（18日）出席三重里長聯誼會餐會，新北市副市長劉和然也陪同出席，兩人互動熱絡，更與里長敬酒致意。李四川會中除回應淡江大橋低頻聲議題，強調已實地了解並盼4月底前解決外，也暢談基層治理經驗，指出市政需仰賴里長與市民共同推動；劉和然則肯定市府近年在三重投入建設成果，並強調市政推動「一棒接一棒」。

李四川6點30分許赴蘆洲出席三重里長聯誼會餐會，劉和然隨後約7點也到場，兩人互動熱絡、鼓勵，更與台下里長、里民交流、致意。

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李四川致詞指出，針對外界關注的淡江大橋低鳴風吹聲問題，已於昨晚陪同里長實地了解情況，並向里民進行專業說明，目前相關研究已由中央委託淡江大學進行，預計下週提出報告，盼在4月底前解決問題。

李四川也提到，投入選戰後更深刻體會里長工作的辛勞，強調里長是直接面對基層問題，與市長多以聽取報告的角色不同，許多地方問題更具有長期性。「市政推動不能只靠市長一人，必須仰賴里長與市民共同努力，才能真正落實。」

回顧過去在台北縣服務經驗，李四川直言，三重曾面臨嚴重淹水問題，當時逐一改善69處易淹水地點；而現階段則面臨都市更新、老舊建物改善與交通等挑戰。近期也已陸續走訪八里、泰山等地，逐一拜會里長、傾聽地方聲音，未來也會持續蒐集基層意見，作為政策規劃的重要依據。若年底選舉能再獲支持，將全力以赴回到新北市，與基層攜手推動市政發展。

劉和然致詞時表示，過去近8年來，市府在三重等地投入大量心力，推動多項重大建設，其中行政中心與圖書館等工程已進入完工階段，帶動溪北地區整體發展。他也肯定李四川說，在李擔任副市長任內，對新北市建設也有很大的貢獻，市政建設是一棒接一棒，持續延續推動，奠定良好基礎，未來相關政策與工程也將順利銜接，確保市政穩定發展。

新北市副市長劉和然向三重里長致意。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川向三重里民逐一敬酒致意。（記者羅國嘉攝）

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