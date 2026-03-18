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    首頁 > 新北市

    民調三腳督落後蘇巧慧 李四川悉心參考：持續傾聽民聲

    2026/03/18 19:41 記者羅國嘉／新北報導
    李四川表示，自己會按照既定步驟推進，最重要的是傾聽新北29區各地的聲音。（記者羅國嘉攝）

    李四川表示，自己會按照既定步驟推進，最重要的是傾聽新北29區各地的聲音。（記者羅國嘉攝）

    年底選戰升溫，民進黨新北市長參選人由立委蘇巧慧出戰，國民黨、民眾黨則分別提名李四川、黃國昌。根據最新民調結果顯示，若在「3腳督」情況下，蘇以35.7%支持度位居龍頭，李四川獲32.1%支持；要是藍白合推出李四川，有39.1%民眾表態支持，蘇則以38.0%緊追在後。對此，李四川今天受訪表示，民調結果他都會悉心參考，但民調本來就會上上下下，自己仍會按照既定步驟推進，最重要的是傾聽新北29區各地的聲音。

    李四川今天出席三重里長聯誼會餐會受訪指出，外界認為他的行程較少，其實只是沒有對外公布，自己從清晨六點多就開始跑行程，到現在已密集拜訪地方。他強調，已逐一拜會各里里長，親自了解地方需求，包含基層最關心的建設議題與各項意見。

    李四川表示，未來仍會持續依照既定節奏，完整聽取各地聲音，待彙整所有基層意見後，將提出更精進的新北市政策方向。

    至於藍白合使用全民調表決人選。李四川認為，尊重黨部跟藍白的協調，那如果要全民調，他都尊重黨部的決定。

    李四川今天出席三重里長聯誼會餐會與里長致意。（記者羅國嘉攝）

    李四川今天出席三重里長聯誼會餐會與里長致意。（記者羅國嘉攝）

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