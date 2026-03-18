新北三民高中學生摘星圓夢 錄取台大機械、中興獸醫

繁星入學放榜，三民高中校長彭盛佐（中）肯定師生全力以赴。（記者翁聿煌攝）

大學繁星推薦放榜，新北市立三民高中今年升學成果亮眼，多名學生錄取國立台灣大學、政治大學、成功大學、台灣師範大學、中央大學、中興大學及中正大學等校，展現學生3年來穩定學習與多元發展的成果。

三民高中說，學生林展玄以校排1％錄取國立台灣大學機械工程學系，他國中就讀福營國中，受到國中好友優異成績的刺激，高中後決定全力投入課業，立下目標努力追趕，為了準備繁星推薦，他也暫時割捨部分興趣，將時間投入各科學習，「每一科都要認真面對，才能不被追過。」家長感謝班導師容靖長期陪伴與支持，耐心傾聽學生想法，並適時給予建議與鼓勵。

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學生吳子明錄取國立中興大學獸醫學系，他對動物的關懷則是源自高一時飼養倉鼠的經驗，在日常照顧過程中，逐漸培養出對動物的熱愛，儘管在學測前21天，陪伴已久的倉鼠離世讓他相當難過，但也讓他更加確立未來方向，希望透過獸醫專業守護動物的生命。

三民高中校長彭盛佐說，繁星推薦制度強調學生在校3年的持續努力與穩定表現，感謝每位教師的專業教導與辛勤付出，鼓勵學生帶著這份努力與熱情，繼續在未來的學習道路上探索自我、發展專長，追求理想與夢想。

繁星入學放榜，三民高中學生表現優異，錄取多所國立大學。（記者翁聿煌攝）

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