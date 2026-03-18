為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新北市

    台2線86K砂石車失控側翻 單線雙向通行

    2026/03/18 12:46 記者林嘉東、吳昇儒／新北報導
    這輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷。（記者林嘉東翻攝）

    這輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷。（記者林嘉東翻攝）

    1輛砂石車今天（18日）上午行經台2線濱海公路86K、新北市瑞芳區鼻頭易肇事路段突然失控側翻，佔據往宜蘭方向車道，還好胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷；當地交通臨時改為單線雙向通行，警方還在調查事故原因中。

    新北市政府警察局瑞芳分局今天上午10時11分接獲報案，台2線86K（鼻頭隧道的北端出口處）有砂石車翻覆，澳底派出所及交通分隊共4名警力趕抵發現，砂石車側翻，車斗泥塊傾瀉路旁草叢，所幸31歲胡姓駕駛意識清楚，經瑞芳消防分隊員檢查並未受傷。

    由於砂石車翻覆，佔據往宜蘭方向車道。警方隨即在現場實施「單線雙向」管制通行，維持雙向車流運作，目前交通並未中斷；警方呼籲，行經事故路段時，車輛仍需減速慢行。

    警方表示，事故路段的路幅較窄且彎道多，是台2線濱海公路上較易發生事故的路段之一，確切的事故原因，究竟是車速過快，還是機械故障所致，仍有待調閱行車紀錄器及現場採證後進一步釐清。

    這輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，車斗內泥塊翻覆路旁草叢。（記者林嘉東翻攝）

    這輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，車斗內泥塊翻覆路旁草叢。（記者林嘉東翻攝）

    1 輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷。（記者林嘉東翻攝）

    1 輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷。（記者林嘉東翻攝）

    1 輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷。（記者林嘉東翻攝）

    1 輛砂石車今天上午10時許行經台2線濱海公路86K時，突然失控翻覆，佔據往宜蘭方向車道，胡姓駕駛及時從駕駛座內脫困，毫髮無傷。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播