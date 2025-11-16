新店2死車禍34歲男到院還能先拿午餐 父不解兒壯得像牛卻驟逝

徐父說，兒子身體壯得跟牛一樣，且到院時都還是清醒的，對於突然離開人世相當不解。（記者陸運鋒翻攝）

34歲徐姓男子昨（15日）下午3時許，騎機車行經新北市新店大豐國小前，與騎腳踏車86歲劉姓老翁發生碰撞，起初徐男還能致電叫救護車，但到院後病況急轉直下，經院方搶救後無力回天，而劉翁急救後亦不治；徐父今下午接受媒體訪問時表示，兒子身體壯得跟牛一樣，且到院時都還是清醒的，對於突然離開人世相當不解。

新店警分局調查，家住新北土城徐男昨早出門赴北市文山區上班後，期間在下午3時許，騎機車沿民族路往中正路方向行駛，但騎到大豐國小前方時，劉翁騎腳踏車突從右側路旁衝出，2車發生碰撞後雙雙倒地，徐男隨即打119請警消前來救援。

據知，救護人員到場後，發現劉翁陷入昏迷，徐男則意識清醒，但手肘及頭部有擦挫傷，雙雙送往新店耕莘醫院，不過，徐男到了醫院門口後，向救護人員告知要先去拿午餐，因此第一時間沒有進到醫院，當時還能填寫資料，事後才自行返回急診室看診。

豈料，徐男到院治療後病況急轉直下，在急診室陷入昏迷，經搶救後仍於晚間6時3分宣告不治，而腳踏車騎士劉翁頭部受傷昏迷，急救至晚間8時許宣告不治，雙方駕駛酒測值皆為0，肇事責任歸屬及死因仍待釐清。

徐父今下午在檢警相驗前受訪時表示，兒子昨下午3時到院後，他在傍晚5時許接獲警方通知趕抵醫院，兒子就已經失去呼吸心跳，急救至晚間6時許宣告不治，他說，兒子平常有運動習慣，當時沒有感冒或其他疾病，身體健康壯得跟牛一樣，不了解為何傷到院後突然就死亡，死因還要等檢警及法醫釐清。

