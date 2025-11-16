為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 新北市

    藍白傳明年3月前整合！ 蘇巧慧揭參選初心 劉和然籲市政不分政黨

    2025/11/16 12:53 記者羅國嘉／新北報導
    新北市副市長劉和然、立委蘇巧慧同台互動熱絡。（記者羅國嘉攝）

    2026選舉藍白傳出明年3月前完成整合，民進黨新北市長提名人、立委蘇巧慧今天受訪表示，她參選新北市長是因為對這座城市有感情，希望讓新北更好，面對大小事，也願意處理最困難的問題。至於其他想尋求機會的人，她都予以尊重與祝福，但她的面試官，始終是新北市的400萬市民；國民黨熱門人選、新北副市長劉和然則說，在一些議題上雖有不同意見，但回到市政建設，唯有共同合作，才能真正照顧好市民。

    蘇巧慧指出，此次參選新北市長是因為她對這座城市有感情，希望讓新北市更好、讓市民生活更好。她以這10年的成績證明，能用新的觀念、同理的心情，面對大小事，也願意處理最困難的問題。她以這樣的成績與心情，爭取明年為全體市民服務的機會。

    蘇巧慧表示，面對的始終是新北400萬市民，希望他們認同她的想法與態度，相信有新的觀念、有效率的做事方式，能實實在在帶領城市前進。至於想尋求機會的人，都予以尊重與祝福，但她的面試官，始終是新北市的400萬市民。

    劉和然則說，競爭時各自都有政策要發表；但回到市政，尤其地方選舉，不只是藍白，而是藍白綠在政治理念上雖有差異，真正落實到市政時，大家都應一起合作。就像近年在議會的感受，在一些議題上雖有不同意見，但回到市政建設，唯有共同合作，才能真正照顧好市民。

    民進黨新北市長提名人、立委蘇巧慧表示，她參選新北市長是因為對這座城市有感情，希望讓新北更好，面對大小事，也願意處理最困難的問題。至於其他想尋求機會的人，她都予以尊重與祝福，但她的面試官，始終是新北市的400萬市民。（記者羅國嘉攝）

