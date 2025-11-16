為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新北市

    與少女交往童玩節「啪啪啪」 國中師判5年

    2025/11/16 12:33 記者王定傳／新北報導
    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    某國中葉姓男老師從2023年起與一名國中少女交往，並發生4次性行為，被告後否認性交，新北地院合議庭不採信，依「對未滿14歲之少女性交」罪及「對14歲以上未滿16歲之少女性交」罪合計共5罪，判處葉5年徒刑，可上訴。

    檢警調查，葉男在2023年3月間即少女就讀國中一年級時，與少女交往，當時少女還未滿14歲，但他未克制己身情慾衝動，於當年4月4日童玩節在自己的租屋處與少女發生性行為；接下來3次性行為時間點分別是去年5月至11月。

    葉男在審理時否認與少女發生性行為，不過，少女在偵、審時指證歷歷，且葉男得知被告後，先是哀求少女撤告，當少女提及2人有發生性行為時，葉不僅未予駁斥，更語出「找律師有什麼用」、「找了也不會贏」，並懇求少女向警方虛偽證述：「你一句烏龍就能停」以撤回告訴、甚以死相逼。

    合議庭認為葉男所為對少女身心健全、人格發展造成不良影響，自應予非難，且自始否認犯行，迄未和解或損害，判處上述徒刑；此外，合議庭從葉與另名女友的對話中發現，葉與該名少女談及性行為對話，而少女當時應該未滿16歲，是否涉「對14歲以上未滿16歲之少女性交」罪，宜由檢察官另行妥適處理，因此依職權告發。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播