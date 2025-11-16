鶯歌情侶步行穿越三公尺窄巷吃罰單 PO網質疑警拚績效引熱議

一對情侶行經鶯歌文化路不到三公尺窄巷，被警員各開罰500元罰單。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一對情侶週末途經鶯歌文化路226巷一處不到三公尺窄巷，事後被三峽分局一名員警攔下，對兩人各開一張五百元罰單，當事人不滿Po網投訴，質疑警方在沒設置行人穿越道及行人號誌路口、未目擊舉發下，且態度不佳，三峽警分局澄清，本案為當事人行走無行人穿越道處跨越車道，且穿越時為綠燈，車流行進狀態，認定員警舉發並無不妥。

警方回應也引發網友炸鍋留言，熟悉表示該路段居民說，這個巷口是通往鶯歌市區通往麥當勞、陶博館的窄巷，窄巷口劃設紅線，沒有行穿道，每逢假日湧入觀光客，常見人潮穿越情形，當時也未見警方舉發，質疑選擇性、為罰單績效濫加取締，雖尊重警方號稱依法行政作為，但只是穿越窄巷就遭開單，沒有民眾會開心接受。

據了解，這項舉發行人穿越綠燈窄巷案，發生在15日 晚間9時許，鶯歌區文化路226巷與文化路口，28歲方男及楊女這對情侶從文化路226巷（文化路228號前）穿越窄巷往文化路224號方向行走，再通過文化路，警員上前攔查，依道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款「行人未依規定穿越道路」，對兩人各處500元罰鍰。

遭開單當事人事後上網發文質疑警方，該巷口沒設置行人穿越道及行人號誌，當時依車輛號誌綠燈通行，警方誤認行人闖紅燈；警員未目擊行人實際穿越情形下，推論方式舉發；且警員態度不佳。

三峽分局檢視警方微型錄影機畫面，發現行人於非行人穿越道處穿越車道，穿越時車流綠燈通行，與行人陳述不符；另員警攔查及舉發過程，未有態度不佳或不當語言情形，沒有民眾指稱態度不佳或「推論、想像」情形。

警方說，依道路交通安全規則及道路交通標誌標線號誌設置規則，行人於未設行穿線路段，行人面對紅燈應禁止通行。

圖為案發路口示意圖。（記者吳仁捷翻攝）

圖為情侶違規畫面。（記者吳仁捷翻攝）

圖為情侶事後通過文化路。（記者吳仁捷翻攝）

