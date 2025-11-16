為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新北市

    詭！機車碰撞單車 22歲男自行就醫竟不治、86歲老翁昏迷送醫也亡

    2025/11/16 12:08 記者陸運鋒／新北報導
    22歲徐姓男子騎乘機車，在新店大豐國小前與86歲劉姓老翁的腳踏車發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

    22歲徐姓男子騎乘機車，在新店大豐國小前與86歲劉姓老翁的腳踏車發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

    首次上稿 10:52
    更新時間 12:08

    新北市新店區昨（15日）天發生2死事故，22歲徐姓男子騎機車行經大豐國小前，與騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞，警消獲報趕抵，隨即將昏迷的劉翁送往醫院救治，而徐男自行赴醫院治療後病況急轉直下，經院方搶救3小時後，因傷勢過重不治，而劉翁急救至晚間8時許亦不治，詳細事故原因仍有待釐清。

    新店警分局調查，徐男昨下午3時4分許，騎機車沿民族路往中正路方向行駛，但騎到大豐國小前方時，劉翁騎腳踏車突然從右側路旁衝出，2車發生碰撞後雙雙倒地。

    據知，警消趕抵時，發現徐男手肘、頭部受傷，他起初意識清醒，不但自己報警，還向警方表示可以自行就醫，不料前往新店耕莘醫院後，情況急轉直下，在急診室中陷入昏迷，經搶救後仍於晚間6時3分宣告不治，而腳踏車騎士劉翁頭部受傷昏迷，急救至晚間8時許宣告不治。

    據悉，家住土城的徐男，家屬稱其早上出門上班後，下午不清楚為何出現在新店，亦不清楚確切職業為何；至於劉翁家屬向警方稱，當時劉翁應是騎腳踏車外出買東西吃。

    警方指出。雙方駕駛酒測值皆為0毫克，已調閱相關影像還原事發經過，肇事責任歸屬及事故原因，仍有待進一步釐清，至於雙方確切死因，仍有待檢警進一步相驗釐清。

    雙方發生碰撞後，徐男自行就醫，病況急轉直下宣告不治，而劉翁昏迷急救後同日晚間8時許不治。（記者陸運鋒翻攝）

    雙方發生碰撞後，徐男自行就醫，病況急轉直下宣告不治，而劉翁昏迷急救後同日晚間8時許不治。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播