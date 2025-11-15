新北新店機車自行車碰撞 22歲騎士不治、86歲翁命危

徐姓男子騎乘機車，在大豐國小前與86歲劉姓老翁的腳踏車發生碰撞。（記者鄭景議翻攝）

新北市新店區今（15日）下午發生嚴重交通事故，22歲徐姓機車騎士在大豐國小前，與86歲劉姓老翁騎乘的腳踏車發生碰撞。徐男送醫搶救3小時後，因傷勢過重不治。劉翁頭部受傷，仍在加護病房救治，肇事原因待釐清。

警方調查，今日下午3時4分許，徐男騎機車沿民族路往中正路方向行駛，騎到大豐國小前時，劉翁騎腳踏車突然從右側路旁衝出，發生碰撞。

其中機車駕駛徐男手肘、頭部受傷，他起初意識清醒，不但自己報警，還向警方表示可以自行就醫，不料前往新店耕莘醫院後情況急轉直下，在急診室中陷入昏迷，經搶救後仍於晚間6時3分宣告不治。腳踏車駕駛劉翁頭部受傷，仍於加護病房救治中。

警方初步研判，肇事原因疑似為騎腳踏車的劉翁起步時未注意其他來車，而機車駕駛徐男則疑有超速行駛。雙方駕駛酒測值皆為0，將進一步調閱相關資料釐清肇因。

