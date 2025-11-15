男女大街吵架瞎掰「性騷擾」 警細查意外端掉毒品分裝場

李女、張男被警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

31歲張姓男子疑似到新北市淡水某公寓買毒品，與賣家23歲李姓女子談不攏起糾紛，吵到大街上還在吵，引發附近鄰居注意報警。警方趕抵，意外發現李女的公寓就是毒品分裝場，搜出依托咪酯、安非他命等多樣毒品，張男、李女被警方依法送辦。

據悉，張男疑似透過網路買毒，11日晚間到淡水學府路的公寓與賣家李女見面。2人疑似價錢或貨量談不攏，從公寓吵到大街，還打破小貨車車窗，引發附近民眾注意，報警處理。

警方據報趕抵，李女向警方聲稱遭張男「性騷擾」，張男則堅稱沒有。警方到公寓內查看，赫然發現一大推毒品、原料、包裝工具擺桌上，警方呼叫支援，逮捕張男、李女，扣回所有相關證物。

警方扣回依托咪酯、安毒，還有一大堆原料包含甘油、酒精、香精等，以及毒品分裝工具攪拌棒、注射器、分裝瓶、電子秤等。張男、李女全盤否認交易毒品，李女也不承認放在家中的違禁品為她所有，來源也稱不知。警詢後，依毒品罪嫌將張男、李女移送法辦。

警方在李女公寓內搜出毒品、分裝工具等各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

