戴瑋姍問是否支持劉和然選新北市長 侯友宜笑拱戴「來選市長啦」

侯友宜說，他支持想為新北做事的人，戴瑋姍選議員太屈才，「來選市長啦」。（記者黃子暘攝）

2026年新北市長選舉因民眾黨立委、主席黃國昌有意參選而受到各界矚目，市議員戴瑋姍今（14）日質詢表示，有意參選的副市長劉和然近期拍好定裝照了，是否代表侯友宜支持他選市長？劉和然參選優勢又在哪？侯友宜大笑表示，他支持想為新北做事的人，戴瑋姍選議員太屈才，「來選市長啦」！戴瑋姍也笑著進一步詢問，她若選市長，侯會來幫忙站台嗎？侯友宜妙答，會默默祝福，有意參選的人他都祝福。

戴瑋姍指出，近期媒體網路民調顯示，劉和然的支持率高於黃國昌，近期也拍好定裝照了，侯友宜支持劉選市長嗎？如果他選市長，侯友宜認為劉和然的優勢在哪裡？被點名可能參選的台北市副市長李四川也做過新北市的副市長，還住在板橋區。

「你來選我也歡迎」，侯友宜笑著說，他支持想為新北做事的人，更現場力拱戴瑋姍參選新北市長，被戴瑋姍追問要來幫忙站台嗎？侯友宜妙答，他會默默祝福，他沒有什麼默默出力（幫助參選人），有意參選他都祝福；至於劉和然的優勢，侯表示「就像我的優勢」，只要議員支持他的預算，他可以做很多事情，每個都老同事，大家關心新北，他很開心。

侯友宜也表示，民調參考即可，人民感受、能為新北做什麼事最重要，最重要還是要好好討論市政預算。

戴瑋姍在質詢末端甩出回馬槍，問侯友宜何時要還她議員任期7年裡6000萬的議員建議款？侯友宜大喊「6000萬！哇！這應該不是我欠的吧！」主計處長吳建國馬上補充，預算是逐年度處理的。

