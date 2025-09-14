為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　新北市

    新北市府攜手小花終結者 森林步道清出1000公斤「綠癌」

    新北青農加入新北小花終結者聯盟，為自然環境盡一份心力。（新北市農業局提供）

    新北青農加入新北小花終結者聯盟，為自然環境盡一份心力。（新北市農業局提供）

    2025/09/14 18:56

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市農業局與林口區公所、林口登山健行協會、新北青農合作，今帶領約100名「新北小花終結者聯盟」志工，於林口區頂福巖森林步道清除逾1000公斤小花蔓澤蘭，同時於現地種植100株原生植物，保護森林原生植物。

    「小花蔓澤蘭」被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，因生長快速、繁殖力強，又被稱為「綠癌」。每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭全國防治月，每年9月的第1個星期六則為「小花蔓澤蘭全國防治日」，9至11月的小花蔓澤蘭開花期前，是清除最佳時機。

    小花蔓澤蘭常生長在低海拔的圳堤溝壁、廢耕地、森林邊界山壁等光照充足又缺少管理的地區，農業局除委託專業廠商清除外，去年起推動「新北小花終結者聯盟」計畫，由民眾自發性組隊報名參與通報清除作業，後續也可跨區互相支援。

    農業局簡任技正洪勝雄提醒，小花蔓澤蘭清除後殘株應以黑色塑膠袋打包使其腐化，或於空曠的水泥地上曬乾再丟棄，民眾若發現小花蔓澤蘭時，務必斬草除根，確實善後，避免其原地重生而前功盡棄。

    林口登山健行協會理事長蔡其安說，協會成員每年都自發性清除外來入侵植物與步道景觀維護，志工們也到步道健行，感到滿滿的喜悅與成就感，也願意投入更多心血來經營這塊土地。

    新北小花終結者聯盟志工，今到林口區頂福巖森林步道清除小花蔓澤蘭，並種下原生植物。（新北市農業局提供）

    新北小花終結者聯盟志工，今到林口區頂福巖森林步道清除小花蔓澤蘭，並種下原生植物。（新北市農業局提供）

