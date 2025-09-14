滑臉書當心有詐！業者AI合成醫師照設粉專 輔大醫院：依法追究

輔仁大學附設醫院近期遭不法業者盜用醫師照片，創立臉書粉專，企圖誤導消費者。（翻攝臉書）

2025/09/14 16:56

〔記者黃政嘉／新北報導〕近日虛偽不實AI合成個案層出不窮，輔仁大學附設醫院發現近期有不法業者違法盜用醫院拍攝的照片、再以AI合成，製作院內郭姓醫師的影音內容，並創立「郭醫師─逆糖錠」Facebook粉專，企圖誤導消費者；院方今發聲明稿，嚴正聲明郭姓醫師與該產品及公司毫無關聯，並將依法追究。

院方強調，凡非醫院管理的臉書粉專、網站或帳號，如「輔大醫院─日本靜脈曲張膏」皆與醫院無涉，請民眾切勿輕信來路不明之資訊，對於任何冒用醫院醫師肖像、姓名、盜用醫院照片，或以醫院名義製作、散布不實資訊行為，醫院已蒐證，並將依法追究相關法律責任；此類行為已涉及侵害醫師個資及名譽、醫院著作權，並涉嫌詐欺、偽造文書等刑事法律責任，不法業者應立即下架相關影片與廣告。

院方聲明，醫院所有影音及公告僅透過官網、臉書粉專 ，以及YouTube（www.youtube.com/@fjuhospital）發布，若對訊息來源有疑慮，可透過醫院官網或臉書粉專私訊查證。

