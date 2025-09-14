結盟小黨共推2026候選人 王婉諭：時力確定提名新北市議員

時代力量黨主席王婉諭（左2）表示，未來會共推每選區一位候選人，並以精準提名集中資源，確保候選人順利進入議會。時代力量將持續推動兒少、交通等地方議題，並以議員倍增方式布局新北、台北、竹竹苗、台中、彰化、嘉義及高雄等選區，力拚突破現有席次。（記者羅國嘉攝）

2025/09/14 13:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨9日宣布合作並簽署共同宣言，要在2026年地方選舉上共同行動，時代力量黨主席王婉諭今（14日）受訪表示，未來會共推每選區一位候選人，並以精準提名集中資源，確保候選人順利進入議會。時代力量將持續推動兒少、交通等地方議題，並以議員倍增方式布局新北、台北、竹竹苗、台中、彰化、嘉義及高雄等選區，力拚突破現有席次。

王婉諭今天出席「時力十年，勇敢向前｜時代力量十週年募款餐會」受訪時指出，此次合作每個選區只推出一位候選人，前期各自尋找人選，後續經由溝通、協調與公平競爭，選出最適合的候選人。近期將簽署競選合作備忘錄，並以精準提名方式集中資源，確保候選人順利進入議會服務民眾，新北選區已確定提名。

王婉諭表示，時代力量今日舉行十週年募款餐會，聚焦兒少、交通、候選人保證金等三大專案。她強調，兒少交通等議題在現今政治環境中少被重視，將以深入地方方式持續推動，並列為至2026年的工作重點之一。

針對2026年選舉，王婉諭也說，選對會成員已接近完成，選舉辦法進入尾聲，年底前將向外界報告相關進度與合作契約。時代力量目標在現有4席議員基礎上，再增加四席，以議員倍增方式突破。主要布局選區包括新北、台北、竹竹苗、台中、彰化、嘉義及高雄，將持續確認候選人，讓選民有明確投票選擇。

王婉諭強調，10年來時代力量及所有小黨在台灣政治環境中發展艱辛，但堅持至今，希望讓社會看到小黨努力與理念，呼籲民眾持續關注與支持。#

