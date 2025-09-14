為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    結盟小黨共推2026候選人 王婉諭：時力確定提名新北市議員

    時代力量黨主席王婉諭（左2）表示，未來會共推每選區一位候選人，並以精準提名集中資源，確保候選人順利進入議會。時代力量將持續推動兒少、交通等地方議題，並以議員倍增方式布局新北、台北、竹竹苗、台中、彰化、嘉義及高雄等選區，力拚突破現有席次。（記者羅國嘉攝）

    時代力量黨主席王婉諭（左2）表示，未來會共推每選區一位候選人，並以精準提名集中資源，確保候選人順利進入議會。時代力量將持續推動兒少、交通等地方議題，並以議員倍增方式布局新北、台北、竹竹苗、台中、彰化、嘉義及高雄等選區，力拚突破現有席次。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/14 13:02

    〔記者羅國嘉／新北報導〕時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨9日宣布合作並簽署共同宣言，要在2026年地方選舉上共同行動，時代力量黨主席王婉諭今（14日）受訪表示，未來會共推每選區一位候選人，並以精準提名集中資源，確保候選人順利進入議會。時代力量將持續推動兒少、交通等地方議題，並以議員倍增方式布局新北、台北、竹竹苗、台中、彰化、嘉義及高雄等選區，力拚突破現有席次。

    王婉諭今天出席「時力十年，勇敢向前｜時代力量十週年募款餐會」受訪時指出，此次合作每個選區只推出一位候選人，前期各自尋找人選，後續經由溝通、協調與公平競爭，選出最適合的候選人。近期將簽署競選合作備忘錄，並以精準提名方式集中資源，確保候選人順利進入議會服務民眾，新北選區已確定提名。

    王婉諭表示，時代力量今日舉行十週年募款餐會，聚焦兒少、交通、候選人保證金等三大專案。她強調，兒少交通等議題在現今政治環境中少被重視，將以深入地方方式持續推動，並列為至2026年的工作重點之一。

    針對2026年選舉，王婉諭也說，選對會成員已接近完成，選舉辦法進入尾聲，年底前將向外界報告相關進度與合作契約。時代力量目標在現有4席議員基礎上，再增加四席，以議員倍增方式突破。主要布局選區包括新北、台北、竹竹苗、台中、彰化、嘉義及高雄，將持續確認候選人，讓選民有明確投票選擇。

    王婉諭強調，10年來時代力量及所有小黨在台灣政治環境中發展艱辛，但堅持至今，希望讓社會看到小黨努力與理念，呼籲民眾持續關注與支持。#

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播