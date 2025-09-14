為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    投資網拍被騙18萬又要追加資金 女車手取款被識破竟謊稱性騷

    警方獲報到場時，賴女聲稱是遭到性騷，但仍被警方識破是詐騙車手。（記者陸運鋒翻攝）

    警方獲報到場時，賴女聲稱是遭到性騷，但仍被警方識破是詐騙車手。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/14 12:21

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市游姓男子在社交平台抖音被陌生女子攀談，對方稱可協助從事網拍生意，而游男匯出18萬元款項後，對方又稱需要追加資金，直到雙方碰面交付24萬元時，游男才驚覺取款的賴姓女子根本就是詐騙車手，而警方前來逮人時，賴女還謊稱是遭到性騷擾，但仍被識破送辦。

    警方今公布影像並提醒，網路交友若涉及投資、金錢往來，務必提高警覺，勿輕信「保證獲利」、「穩賺不賠」等說詞；有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線諮詢，以免辛苦積蓄落入不法之徒手中。

    永和警分局調查，已退休55歲游男於本月初時，透過抖音認識署名「張雯麗」的女網友，對方在聊天過程中聲稱熟悉投資，並慫恿游男經營網拍，還可協助他開網路雜貨店，但需要投入備用金，游男不疑有他，連續匯款6次共18萬元至對方帳戶。

    警方指出，詐騙集團食髓知味，再度以追加資金24萬元為由，要求轉入虛擬貨幣，但因游男對於操作不熟悉，於是雙方在上週相約永和路二段騎樓面交，而游男詢問前來取款的53歲賴女投資問題時，對方不但答非所問，也無法提供相關訊息，才讓游男驚覺遭到詐騙而報案。

    警方說，獲報到場時，賴女聲稱遭到性騷，經檢視雙方手機後，確認賴女就是詐騙車手，隨後搜出工作證、收據等證物；經追查後，發現賴女還向另名住在高雄的朱姓男子取款，立即聯絡阻止再匯款並就近報案，警詢後，將賴女依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大追查其他共犯。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方在賴女身上搜出收據等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在賴女身上搜出收據等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播