審計部揭安坑輕軌運量低於5成 新北捷：調整班距、推優惠方案

審計報告揭露新北市安坑輕軌全年平均運量低於預期5成，新北捷運公司表示，已調整班距，並推出常客優惠票價方案。（記者賴筱桐攝）

2025/09/14 09:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕安坑輕軌已於2023年2月通車，審計部新北市審計處揭露，安坑輕軌去年實際運量僅占預計客運量42.27％，且花蓮大地震發生前，各月實際平均客運量僅占全年執行率49.4％，顯示運量不如預期，要求檢討改善。新北捷運公司表示，已調整班距，並推出常客票價優惠方案，盼提升民眾搭乘意願。

審計報告指出，去年受0403花蓮地震影響，環狀線第一階段軌道位移、暫停營運，連帶導致安坑輕軌客運量下滑，2024年實際運量占預計客運量比率為42.27％，且以地震發生前安坑輕軌各月實際平均客運量推估，全年度執行率僅49.4％，顯示客運量偏低，不僅受重大天然災害的突發性衝擊，日常營運績效也有待檢討。

請繼續往下閱讀...

新北捷運公司表示，安坑輕軌屬於通勤旅次多於觀光旅次的路線，為服務更多旅客，去年2月26日起將原本早、午的尖峰區間車安康站（K06）至十四張站（K09），擴大為全線行駛，服務雙城站（K01）至景文科大站（K05）乘車的旅客，並調整班距，滿足通勤族需求，配合環狀線今年8月1日起調整時刻表，縮短路線間轉乘的等候時間。

此外，新北捷運公司說，除了優化列車營運模式，也推出電梯車廂智能影像辨識叫車服務、社福優惠措施、滿200回饋50元的常客票價優惠，另在捷運十四張站設立「全家便利商店FamilyMart x New Taipei Metro」聯名概念店，配合旅客轉乘空檔，提供便利的旅運服務，後續將配合周邊環境開發，促使運量上升。

另外，安坑輕軌今年9月起至2026年1月，推出限時150元優惠「安坑小資卡」月票方案，購卡後30天內可不限次數搭乘安坑輕軌，持「小資卡」當月搭乘安坑輕軌40次以上，可在次月底前兌換專屬好禮，首次購買的旅客獲贈限量版紀念卡1張。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法