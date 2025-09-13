為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　新北市

    賴清德新北黨公職茶敘聚焦民生 未談選舉林右昌沒赴會

    會後立委蘇巧慧（中）、議員戴瑋珊（左）、卓冠廷（右）轉述茶敘內容。（記者叢昌瑾攝）

    會後立委蘇巧慧（中）、議員戴瑋珊（左）、卓冠廷（右）轉述茶敘內容。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/13 17:59

    〔記者黃子暘／新北報導〕總統賴清德今（13）日到新北市板橋區深丘福德宮參拜後，前往參加新北黨公職茶敘。民進黨立委暨新北市黨部主委蘇巧慧、黨籍市議員戴瑋姍、卓冠廷受訪，三人均稱會議中並沒有談到任何選舉議題，賴清德、黨秘書長徐國勇在席間聚焦民生經濟，提及包含美國關稅衝擊因應、假訊息闢謠應加速、打詐加強議題。

    蘇巧慧說，很高興賴、徐率領中央黨部團隊來到新北市進行2個多小時會談，會中主要為中央、地方交換意見，討論面向綜整為民生經濟，包括對美國關稅等各種世界衝擊時，都應要有優惠政策、福利措施，且力道與速度要更強更快，也要足夠宣傳，關於假訊息闢謠也要加速，中央地方會齊力加強；會議上中央、地方政策溝通相當成功，盼未來也持續多舉辦類似會議。

    戴瑋姍指出，錯假訊息是大眾關心的一點，不只是民進黨要負責，各黨也都有相關責任，大家應一起立法修法，避免錯假訊息持續傳播。

    卓冠廷則說，賴清德在席間一一回應議員所提出的議題，賴清德也明確指示要加強力道打詐，而相關法案也已經通過，政府將循此打詐，並將其視為重要工作；這些攸關民生、經濟的議題，賴清德在會中都明確地跟基層一對一互動，大家感受非常正面。

    蘇巧慧也強調，今日聚焦政策、民生討論，完全沒有提選戰的議題。

    會前曾傳出前民進黨秘書長、可能參選2026年新北市長的林右昌將與會的消息，林辦向本報澄清並無此訊息，今日會議亦未現身。

