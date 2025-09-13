新北幼師用愛融化幼童心防 義國主廚、越南廚工特色料理征服幼兒

曾在義大利擔任餐廳主廚的景新附幼廚工林育豐，用精湛義式料理征服孩子們的胃。（記者黃子暘攝）

2025/09/13 11:55

〔記者黃子暘／新北報導〕幼教現場面臨許多挑戰與衝擊，新北市教育局今（13）日舉辦教保服務機構績優暨資深人員表揚典禮，表揚493位獲獎人員。市長侯友宜指出，獲獎者包括市立中和幼兒園教師林昀，用愛融化緊急安置幼兒的心防，曾在義大利擔任餐廳主廚的景新附幼廚工林育豐，用精湛義式料理征服孩子們的胃，文德附幼廚工阮氏紅將越南家鄉特色菜融入菜餚，讓幼生用餐之餘也學習文化多樣性。

侯友宜、教育局長張明文指出，幼教現場面臨師資招募不易、家長期待提升，特殊幼兒照顧需求增加等挑戰，市府推出資深久任獎金、擴大教師節禮金發放、廚工加薪及特教研習獎勵等措施，支持1萬3000名教保服務人員。

獲得績優教師表揚的林昀說，面對不同特教需求的幼兒，教師都有不同的因應策略，她曾遇過緊急安置幼兒，孩子心理層面需要更多照顧，她默默陪伴，讓孩子感受教師的支持，孩子們能慢慢了解，「其實他們也會願意對敞開心扉」；儘管幼教並非易事，有許多觀念、習慣正要從幼兒園開始建立，過程也要與家長合作，但在辛苦中見到孩子成長，覺得很感動、開心。

教育局介紹，績優廚工林育豐將餐飲業管理經驗帶入校園。林育豐表示，他有時會開義式料理菜單，諸如傳統燉飯、義大利麵等，但香料等成分不見得適合幼兒，他會依照幼生營養需求等調整內容，小朋友只要見到他就會蜂擁而上詢問午餐、點心內容，只要聽到是義式料理孩子們都很開心。

教育局指出，績優廚工阮氏紅是新住民，親友、孩子肯定她的廚藝，也在親友鼓勵下考取廚工，菜單結合越南特色，讓孩子感受文化多樣性。阮氏紅說，考量到幼兒吞嚥能力，她也會調整食材內容，選用較軟的麵條等，儘量避免對幼兒而言危險的食物。

文德附幼廚工阮氏紅將越南家鄉特色菜融入菜餚，讓幼生用餐之餘也學習文化多樣性。（記者黃子暘攝）

市立中和幼兒園教師林昀，用愛融化緊急安置幼兒的心防。（記者黃子暘攝）

