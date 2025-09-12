全國漁民節宣布3承諾 賴清德：開拓國際市場、出海更有保障

總統賴清德今天出席全國漁民節時宣布3項政府承諾，包含以「三保一金」制度保障漁民權益、積極拓展國際市場，以及編列180億元預算支持受美國對等關稅影響的農漁民。（記者羅國嘉攝）

2025/09/12 22:27

〔記者羅國嘉／新北報導〕總統賴清德今天出席全國漁民節時宣布3項政府承諾，包含以「三保一金」制度保障漁民權益、積極拓展國際市場，以及編列180億元農漁產業方案、支持受美國對等關稅影響的農漁民，強調中央地方將攜手推動漁業永續。

賴清德今下午前往淡水出席「全國漁民節頒獎典禮」，並指政府一定跟漁民站在一起，因為台灣四面環海，海洋是我們的家，也是命脈。漁業與農業一樣，是台灣百工百業的「起家產業」，更是維繫台灣經濟安全的重要根本。

賴清德表示，近年來，面對極端氣候及數位轉型的挑戰，政府積極推動「幸福農業、快樂農民」的農業政策，首先以「三保一金」制度提供保險與補助，讓漁民出海更有保障；持續開拓國際市場，包括台灣養殖的龍虎斑成功打入日本市場，今年預計出口3噸；另爭取國際組織同意，印度洋大目鮪魚漁獲量配額增加15%、也就是1724噸。

另外，面對美國對等關稅可能帶來的衝擊，政府已編列180億元預算支援受影響漁民，並將與各漁會及立委合作，確保資源用於減輕漁民負擔。

