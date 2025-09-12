為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    因應美國對等關稅衝擊漁業 賴清德：編列180億元力挺漁民

    總統賴清德出席「全國漁民節」致詞時肯定漁民辛勤付出，宣布三項政府承諾，包含以「三保一金」制度保障漁民權益、積極拓展國際市場，以及編列180億元預算支援受美國對等關稅影響的漁民。（記者羅國嘉攝）

    總統賴清德出席「全國漁民節」致詞時肯定漁民辛勤付出，宣布三項政府承諾，包含以「三保一金」制度保障漁民權益、積極拓展國際市場，以及編列180億元預算支援受美國對等關稅影響的漁民。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/12 17:43

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡水區漁會承辦的「全國漁民節」今天（12日）在淡水漁人碼頭登場，總統賴清德、新北市長侯友宜一同出席，分別表揚12位模範、11位優秀漁民。賴清德致詞時肯定漁民辛勤付出，宣布三項政府承諾，包含以「三保一金」制度保障漁民權益、積極拓展國際市場，以及編列180億元預算支援受美國對等關稅影響的漁民，強調中央地方將攜手推動漁業永續。

    賴清德致詞時指出，自己成長於萬里，有東澳、萬里、龜吼、野柳等4個漁港，所以對漁民辛勤生活感同身受，代表國家向所有漁民致謝與祝福。他也特別提到獲模範漁民的鄭瑞隆為照顧高齡父母返鄉接手漁業，推動產銷履歷，取得全台首張農產品加工廠登記證（水產類），建構穩定供應鏈；澎湖的李美金則以60年海女經驗傳承潮間帶智慧，不管春夏秋冬都守護海洋文化。

    賴清德說，今年典禮設立「模範外籍船員獎」，其中兩位來自印尼籍的得獎者阿龍來台13年，擔任船員班長，積極協助港區事務與跨文化溝通；而另一名阿利則服務漁業17年，投入漁業公會與社群組織，在颱風侵襲後協助南方澳重建，貢獻卓著。

    賴清德提出三項政府承諾，以「三保一金」制度提供保險與補助，讓漁民出海更有保障；持續開拓國際市場，包括台灣養殖的龍虎斑成功打入日本市場，今年預計出口3噸。另爭取國際組織同意，印度洋大目鮪魚漁獲量配額增加15％，也就是1724噸。

    賴清德也說，面對美國對等關稅可能帶來的衝擊，政府已編列180億元預算支援受影響漁民，將與各漁會及立委合作，確保資源用於減輕漁民負擔。最後他更強調，身為總統一定跟漁民站在一起。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播