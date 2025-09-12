因應美國對等關稅衝擊漁業 賴清德：編列180億元力挺漁民

總統賴清德出席「全國漁民節」致詞時肯定漁民辛勤付出，宣布三項政府承諾，包含以「三保一金」制度保障漁民權益、積極拓展國際市場，以及編列180億元預算支援受美國對等關稅影響的漁民。（記者羅國嘉攝）

2025/09/12 17:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡水區漁會承辦的「全國漁民節」今天（12日）在淡水漁人碼頭登場，總統賴清德、新北市長侯友宜一同出席，分別表揚12位模範、11位優秀漁民。賴清德致詞時肯定漁民辛勤付出，宣布三項政府承諾，包含以「三保一金」制度保障漁民權益、積極拓展國際市場，以及編列180億元預算支援受美國對等關稅影響的漁民，強調中央地方將攜手推動漁業永續。

賴清德致詞時指出，自己成長於萬里，有東澳、萬里、龜吼、野柳等4個漁港，所以對漁民辛勤生活感同身受，代表國家向所有漁民致謝與祝福。他也特別提到獲模範漁民的鄭瑞隆為照顧高齡父母返鄉接手漁業，推動產銷履歷，取得全台首張農產品加工廠登記證（水產類），建構穩定供應鏈；澎湖的李美金則以60年海女經驗傳承潮間帶智慧，不管春夏秋冬都守護海洋文化。

賴清德說，今年典禮設立「模範外籍船員獎」，其中兩位來自印尼籍的得獎者阿龍來台13年，擔任船員班長，積極協助港區事務與跨文化溝通；而另一名阿利則服務漁業17年，投入漁業公會與社群組織，在颱風侵襲後協助南方澳重建，貢獻卓著。

賴清德提出三項政府承諾，以「三保一金」制度提供保險與補助，讓漁民出海更有保障；持續開拓國際市場，包括台灣養殖的龍虎斑成功打入日本市場，今年預計出口3噸。另爭取國際組織同意，印度洋大目鮪魚漁獲量配額增加15％，也就是1724噸。

賴清德也說，面對美國對等關稅可能帶來的衝擊，政府已編列180億元預算支援受影響漁民，將與各漁會及立委合作，確保資源用於減輕漁民負擔。最後他更強調，身為總統一定跟漁民站在一起。

