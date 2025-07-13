燕子、漢子新北林口挺洪孟楷 盧：守護打拚好立委

新北市長侯友宜（左2）、台中市長盧秀燕（左4）、民眾黨主席黃國昌（右2）同台力挺立委洪孟楷，為不同意罷免催票。（記者羅國嘉攝）

2025/07/13 16:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案倒數13天，其中被罷免的藍委洪孟楷今（13）日在林口醒吾科大體育館舉辦大型反罷造勢，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等人出席力挺，現場逾千名支持者到場聲援。盧秀燕表示，民進黨進行無差別罷免，只要不是支持綠營就通通罷免，太沒道理，呼籲民眾以選票表達立場，守護真正為地方打拚的立委。

侯友宜指出，從戒嚴時代走過來，沒看過台灣像現在這樣政治這麼混亂，網路媒體一面倒，有些人根本不認識洪，只是跟風亂講、抹黑，但問了地方人士，他們都知道洪是真的在做事，這麼好的立委你同意罷免嗎？此外，洪充滿正義感，彷彿看到年輕時的自己，所以像這樣願意為林口發展、撐起正義的立委，呼籲鄉親投下不同意罷免。

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盧秀燕批評，民進黨發動「無差別罷免」，新北、桃園、台中等多地區藍委幾乎全數成目標，這些立委都是地方選民選出來、深獲支持的好人才。她表示，自己一早6點半從台中出發到新北、台北宣講，很辛苦但值得，因為每一席都很重要。

盧秀燕還說，洪6年多前初試就當選，2024年更以全國最高票15萬8000餘票連任，證明他不只敢衝、還做出了成績，如今卻面對罷免壓力，「只因為他不是民進黨，因為他不願意屈服、不願意妥協，就被這樣無差別被罷免，這樣公平嗎？這樣合理嗎？」

盧秀燕表示，很多民眾對罷免程序不了解，誤以為「不同意罷免」可以不投票，但實際上唯有投下「不同意罷免」票，才有助於讓罷免案不成立。因此呼籲支持者務必出門投票，以選票表達立場，守護真正為地方打拚的立委。

張善政也說，此次大罷免就是綠營要收回民眾的選舉權，所以選民顧好自己的投票權、就是顧好洪孟楷。

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