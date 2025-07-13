「板橋大刪元」市場宣傳罷免葉元之 林楚茵、黃捷助陣

民進黨立委黃捷（右）、林楚茵（中）及新北市議員戴瑋姍，陪同公民團體「板橋大刪元」掃街宣傳。（記者賴筱桐攝）

2025/07/13 14:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕推動罷免國民黨新北市板橋東區立委的公民團體「板橋大刪元」，今天到瑞億市場掃街，呼籲民眾7月26日投下同意票，民進黨立委林楚茵、黃捷陪同宣傳。黃捷批評葉元之經常上政論節目賺通告費，很少到立院開會；葉元之反嗆，黃捷質詢次數不到他的一半，「打混的人好意思批評認真的人」。

林楚茵表示，她是板橋埔墘國小、海山國中畢業，結婚前住在板橋，對板橋有濃厚的情感，希望選出來的立委真正愛這片土地，不是在每次表決的時候，跟在立法院國民黨團總召傅崐萁後面成為「傅隨小弟」，而「傅隨小弟」的附隨組織，竟然是中共的在地協力者、中國的意識執行者。

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黃捷說，葉元之很少出現在立法院，上通告、出現在政論節目時間遠大於在國會，公督盟評鑑問政成績倒數，該審查預算、質詢的時候不到，而是在節目上賺通告費；立法院審查機密預算時，葉元之竟然在現場直播，被發現時還承認沒看預算書，告訴大家他是非常不認真的立委，被罷免剛好而已。

葉元之回應，林楚茵沒有證據亂抹紅，整天跟著柯建銘作亂，毀壞國會秩序，她才是柯建銘的小妹；黃捷是造謠王，每天胡說八道，在立法院網站查得到，葉元之質詢126次，黃捷才54次，不到他的一半，如果這樣叫做不認真、沒開會，黃捷就是每天翹班、睡大覺，「打混的人好意思批評認真的人」，反正黃捷的專長是開鎖而不是開會，在深綠的高雄能混則混，丟高雄人的臉；至於直播是民進黨為了鬥爭扭曲事實，當時大家對預算有共識，很多民進黨立委已經睡著，連表決都是別人代按，黃捷要不要罷免綠委？

民進黨立委黃捷（左二）、林楚茵（右）到新北市瑞億市場宣傳投同意罷免票。（記者賴筱桐攝）

民進黨立委黃捷（前）和林楚茵到市場陪同「板橋大刪元」宣傳罷免國民黨立委葉元之。（記者賴筱桐攝）

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