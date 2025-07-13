掛假車牌跑北宜竟闖臨檢站 被送辦還要罰逾19萬

張姓男子騎改裝機車懸掛偽造車牌，載女友跑北宜公路時闖臨檢站。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/13 13:20

〔記者陸運鋒／新北報導〕張姓男子昨天上午載女友騎改裝機車，前往新北市北宜公路坪林路段跑山，途中遇到警方及監理單位稽查，竟直接闖越臨檢站揚長而去，警方事後循線找到財茂彎休息的張男，查出他還懸掛假車牌，除了移送偵辦外，還因交通違規開出10張逾19萬元罰單。

新店警分局調查，20歲張男昨天早上8時許與朋友相約跑山，他當時騎機車載著女友，行經北宜公路坪林區26公里處時，看見新店分局警方及監理單位在前方聯合稽查，疑因懸掛假車牌心虛，直接左切跨越雙黃線，闖越臨檢點加速離去。

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據知，經警方調閱監視器並沿路循線追查，於昨早9時50分許，在北宜公路32.7公里處財貿彎咖啡廳旁停車場，發現駕駛張男行蹤後，上前對其進行盤查，經檢視機車後，查出是懸掛偽造車牌，隨後將張男帶回偵辦。

警方查出，張男之前因改裝車輛重要設備累犯，遭監理單位吊扣駕照3個月，才會透過朋友借了偽牌懸掛上路，警詢後，依行使偽造特種文書罪嫌移送台北地檢署偵辦，另張男機車有多項改裝，同時開出10張罰單共19萬4700元。

警方說，罰單包括不依規定駛入來車道600元、不依指示停車接受稽查18萬元、使用偽造、變造或矇領之牌照3600元、牌照吊扣期間行駛3600元、改裝車輛重要設備2400元、未裝設後照鏡900元、未裝設消音塞900元、排氣管不符合規定900元、車色變更未登記900元、變更車體900元。

警方循線在北宜公路財茂灣停車場發現張男行蹤，除依行使偽造特種文書罪嫌送辦外，還開出10張逾19萬元罰單。（記者陸運鋒翻攝）

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