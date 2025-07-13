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    藍白強勢通過普發1萬元 林楚茵、黃捷批掏空國庫、債留子孫

    針對藍白聯手通過普發現金1萬元，民進黨立委林楚茵（左）、黃捷（右）批評掏空國庫、債留子孫。（記者賴筱桐攝）

    針對藍白聯手通過普發現金1萬元，民進黨立委林楚茵（左）、黃捷（右）批評掏空國庫、債留子孫。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/13 13:11

    〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院藍白陣營聯手，強勢通過全民普發現金1萬元。民進黨立委林楚茵批評，藍白用掏空國庫的方式，買票救罷免，違法害台；民進黨立委黃捷質疑，藍白向納稅人和未來的子孫借錢，債留子孫，國民黨和民眾黨淪為詐騙集團。

    林楚茵、黃捷今天陪同推動罷免國民黨新北市板橋東區立委葉元之的「板橋大刪元」到市場掃街拜票，呼籲民眾7月26日投下同意罷免票。

    林楚茵受訪表示，普發現金1萬元要花國庫2300億元，但是沒有告訴大家錢從哪裡來，藍白聯手用掏空國庫的方式買票救罷免；立委審議預算的過程只能監督預算，沒有追加預算的權力，這完全違法，目前行政院根本不知道這筆錢要從哪裡撥出來、如何編列預算？

    林楚茵說，2300億元可以用在許多基礎建設和國防安全建設，藍白一貫的套路擋國安法案不夠，現在還要擋國家基礎建設和國家發展，「窮台」當然是中國的下一步，讓台灣面臨基礎建設匱乏，台電1000億元撥補無法如期到位，將影響電價和民生發展。

    黃捷質疑，中共對台統戰的福建廣播部門官媒《今日海峽》針對普發1萬元發表意見，顯見國民黨與中國共產黨裡應外合，干預台灣內政，影響政府施政，呼應中共「窮台」的目的。

    黃捷認為，羊毛出在羊身上，藍白跟納稅人借錢發1萬元買票，甚至跟未來的子孫借錢，債留子孫；憲法明文規定，立委不能提議增加預算來行使預算權，藍白聯手打假球，國民黨、民眾黨就是詐騙集團。

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