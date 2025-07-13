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    首頁　>　新北市

    韓國瑜封「立院四大美男子」 黃國昌自認排名在中後段

    行政院對於是否提覆議案或聲請釋憲尚未掀牌。台灣民眾黨主席黃國昌表示，若民進黨對富國利民的法案提出覆議或釋憲，恐讓台灣人民感到失望。（記者陳奕劭攝）

    行政院對於是否提覆議案或聲請釋憲尚未掀牌。台灣民眾黨主席黃國昌表示，若民進黨對富國利民的法案提出覆議或釋憲，恐讓台灣人民感到失望。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/13 10:21

    〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣民眾黨主席黃國昌今天（13日）到新北市中和區參加夏日派對活動，與小朋友同樂，並於會前接受媒體訪問。媒體追問他被立法院長韓國瑜封為「立法院四大美男子」？黃國昌回應，「韓院長很幽默」，他不敢當，立法院很多優秀的委員，自認排名在中後段，還說，民進黨立委問題不在外型，而是該幫民眾發聲、監督政府，而非幫行政部門「護航洗臉」。

    韓國瑜昨天在台中登台，呼籲26日大罷免投票去投下不同意罷免票，還當場點名「立法院四大美男子」，第一是桃園牛煦庭，第二黃國昌，第三台中廖偉翔，第四是民進黨總召柯建銘。此時台下高喊不同意，韓國瑜說「不然換王世堅」，結果眾人又齊聲不同意，他笑稱「民進黨只好從缺了」。

    黃國昌今天受訪時也被問到，立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金一萬元，外界猜測行政院是否「提覆議案」或「聲請釋憲」，但行政院尚未決定。黃國昌說，司法院長被提名人蔡秋明也認為「這是立法院的權責」，很多大法官被提名人也有類似的看法，提醒民進黨別忘記權力分立，「立法院制訂的法律，全國人民都要遵守」，如果民進黨主張針對「富國利民的法案」提出覆議與釋憲，「最終結果只會讓台灣人民感到失望」。

    此外，針對台美關稅議題，黃國昌仍強調，關稅對政治經濟影響甚鉅，政府應該清楚向國會與公民社會報告，總統賴清德2014年也支持協議磋商應向人民報告、讓國會參與，人民樂於作政府台美協議的後盾，但「很遺憾民進黨黑箱程度更高，政府應好好反省」，最重要的是台灣人民勞工的利益不該被犧牲，政府應說明台灣得到什麼、作出什麼讓步。

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    黃國昌今到新北市中和區參加夏日派對活動，與小朋友同樂。（記者陳奕劭攝）

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